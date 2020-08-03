榮譽至上？俄計劃10月起大規模接種新冠疫苗

德國之聲 / 德國之聲

（德國之聲中文網）據塔斯社報道，俄羅斯衛生部長米哈伊爾·穆拉什科（Mikhail Murashko）周六（8月1日）表示，俄羅斯准備從10月開始大規模接種自主研發的新冠疫苗，醫生和老師將是第一批接種疫苗的人士。

穆拉什科說，由莫斯科國家研究機構Gamaleya研究所開發的基於腺病毒載體的疫苗已經完成臨床試驗，並提交監管機構進行注冊。他說，約800人將參加第三期臨床試驗，與此同時將開始生產，以達到大規模生產和應用。

路透社援引匿名消息來源稱，這款疫苗將於8月獲得當地監管機構的批准，此後不久將讓醫療人員接種。

如此速度引發一些質疑，擔心莫斯科為了在疫苗競賽中取勝而不顧健康與安全風險。

目前全球有100多個團隊在研發新冠疫苗。世衛組織稱，至少有四種疫苗正在進行第三期臨床試驗，其中包括三種中國研發的疫苗和一種英國研發的疫苗。而俄羅斯的疫苗目前尚處於第二期臨床試驗，相關試驗預計8月3日結束。

俄羅斯直接投資基金首席執行官基裡爾·德米特裡耶夫（Kirill Dmitriev）將疫苗競賽與俄羅斯1959年趕在美國之前成功發射衛星相提並論。他說：“這是一個人造衛星時刻。”

據俄羅斯科學家透露，Gamaleya研究所之所以研發快是因為該款疫苗是在一種針對其它疾病的疫苗基礎上做了改良。俄羅斯衛生官員稱，下月初將公布疫苗的有關數據。

據路透社報道，俄羅斯8月2日報告，該國累計新冠確診增至850870例，位居全球第四，新增死亡病例累計14128例。

樂然／文木（路透社、俄羅斯新聞社、塔斯社）

本文章由德國之聲授權提供】

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