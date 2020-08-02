港新增115例確診 一女未確診被誤送方艙醫院
綜合港媒報導，香港今天新增115例2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診病例；另有1名94歲男性確診患者今天病逝。昨天並有1名未確診的女性病患被誤送到香港新啟用的方艙醫院。
綜合香港電台、香港01報導，香港衛生署防護中心傳染病處主任張竹君下午宣布，今天新增115例確診個案，全是本土感染案例，當中有36起確診個案的源頭仍待調查。
另外，香港瑪麗醫院發言人也公布，一名在7月14日因確診而入院治療的94歲男性患者，近日病況惡化，並於今天中午12時54分病逝。
張竹君表示，香港已連續12天單日確診病例高於100例，至目前為止，香港累計確診個案已達3512例；死亡人數累計34例。
另外，港府日前在亞洲國際博覽館展廳內設立約500張病床的方艙醫院，1日起開始有病患入住，主要收治年輕、病況輕微和有自理能力的病患。然而，1日卻發生錯將非確診患者送至亞博館方艙醫院的窘況。
香港醫院管理局總行政經理何婉霞說明，1日下午4時許，一名女性患者被救護車錯送到亞博館方艙醫院。當晚10時許，醫生經電腦系統覆核病患資料，才發現這名女子不是確診患者，也沒有陽性的檢測紀錄，並隨即將她送至瑪嘉烈醫院，進行檢查及病毒檢測，結果呈陰性。
何婉霞表示，這名女性患者昨晚一直待在獨立病房，戴著口罩且未與其它病人接觸。
她並說明，事件發生後，相關單位即時檢視入院流程，包含加強核實確診人員的化驗結果名單，並將認真檢討整個流程。
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