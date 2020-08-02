北京援抗疫 港官員指醫療人手足未回應是否普篩

北京近日派員到香港援助核酸檢測和興建方艙醫院，香港政府食物及衛生局長陳肇始今天受訪時，未正面回應是否將在港推行全民檢測；而興建方艙醫院要先選址並溝通，未能估算所需時間。

而港府醫院管理局行政總裁高拔陞被問到，是否需要中國大陸醫療人員支援時表示，若情況不理想，才會由其他專科醫護協助。而醫管局過去半年獲得更多應變經驗，即便多開幾座方艙醫院，醫管局都能應付。

陸媒報導，中國國家衛健委應港府要求，成立一支由日前廣東支援湖北醫療隊總指揮余德文率隊、共60人的核酸檢測支援隊到香港，今天有7名先遣隊員已經抵達。

另外，還有一支由武漢大學人民醫院副院長萬軍領軍的「內地方艙醫院支援隊」，將赴港支援。

綜合港媒報導，陳肇始今天接受商業電台節目專訪時表示，自7月中起，港府已對4類高風險群組人士檢驗約10萬個樣本，但目前社區內可能還有隱形患者，大陸的支援將有助於增加檢測量。

不過被問到是否會在香港推動全民檢測（普篩）時，陳肇始並未正面回應，只表示要小心研究檢測的優先順序，並指目前有輕微症狀的民眾，都可到普通門診索取檢測樣本瓶。

面對北京中央派員協助赴港協助建立方艙醫院，陳肇始表示，若得到國家支持，一定能協助醫管局分流患者。

但她表示，港府要先選址，並和支援隊討論港府醫管局的需求、整體運作等，還無法估計具體需要多少時間可建成。

香港01引述消息報導，北京中央援建的臨時醫院，可能選址在亞洲國際博覽館旁一塊約5.3萬平方公尺的二期用地，形式類似武漢的「火神山醫院」，目前還不知道會針對哪類病患。

而港府日前在亞洲國際博覽館展廳內設立約500張病床的方艙醫院，1日起開始有病患入住，主要收治年輕、病況輕微和有自理能力的病患。

高拔陞今天在同一節目受訪時表示，當地目前收治20餘名確診者，而他們需要隔離勝於治療，因此醫療和人力需求並不大。