防疫政策侵人權 德國萬人上街遊行

防疫政策剝奪自由？德國逾萬人上街遊行。德國近來確診人數持續攀升，因此政府仍嚴格執行在商店、大眾交通工具內必須戴口罩及維持社交距離的規定，導致部分民眾不滿，1日聚集於柏林抗議政府的防疫措施過當，且絕大多數人未遵守防疫規定。對此，德國經濟部長阿特麥爾表示，將對違反防疫措施者採取更嚴厲的處罰。

逾萬人反防疫政策

據《路透社》報導，德國1日有逾萬人在柏林參與示威遊行，抗議政府為防止新冠病毒所實施的防疫措施，認為這些措施侵犯人民的權利和自由。據警方估計，現場約有1萬7000名示威者，包括自由意志主義者、立憲主義者以及對新冠疫苗持懷疑態度者，也有少數極右派人士持黑白紅三色的帝國旗幟參加遊行。

據《德國之聲》報導，示威者絕大多數沒有配戴口罩及維持社交距離，其中部分示威者還高舉著「新冠病毒，虛假警報」、「我們被迫戴上口罩」、「自然防禦而不是接種疫苗」等標語參與遊行。對此，德國警方表示，已向不遵守衛生規定的組織者發起法律訴訟，並在稍晚使用擴音器命令示威者和平離開，部分拒絕離開的人則被警方架走。

官員痛斥違反防疫者

社會民主黨的共同領導人埃斯肯在推特痛斥：「他們（示威者）不僅危害我們的健康，也危害我們對抗疫情流行及復興經濟、教育和社會的成就。」；德國經濟部長阿特麥爾說，「任何故意危害他人的人都必須料想到，會對自己造成嚴重後果。」他也表示，希望對違反防疫措施者採取更嚴厲的處罰。

近來德國確診人數不斷上升，週五（7月31日）有870例，週六（8月1日）有955例。據德國政府疾病預防控制機構羅伯特•科赫研究所的說法，確診人數激增，歸因於公眾對衛生和維持社交距離規範的疏忽。

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