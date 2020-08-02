港版方艙醫院啟用 內地「支援先遣隊」扺港

香港第三波疫情來勢洶洶，中國國家衛生健康委員會昨日公布，因應港府要求，組建「內地核酸檢測支援隊」赴港協助展開抗疫工作。香港文匯報報導，其中7名「支援隊」先遣隊員今日將先行扺港協助實驗室工作；國家衛健委同時也組建「內地方艙醫院支援隊」，協助將香港亞洲國際博覽館改裝為治療設施。

另據香港電台報導，提供500張病床的「港版方艙醫院」、香港亞洲國際博覽館一號展館的社區治療設施昨啟用，醫管局表示，截至昨晚8時半，已接收22名病人。

中國國家衛健委昨日在網頁公布，應香港特區政府請求，在中央統籌部署和指揮下，迅速組建「內地核酸檢測支援隊」擬近期赴港開展工作，協助特區政府抗擊疫情。首支「內地核酸檢測支援隊」有60名臨床檢驗技術人員，成員由廣東省衛生健康委從省內20多間公立醫院選派，當中7名「先遣隊」隊員將於今日赴港協助開展實驗室工作。

衛健委同時組建「內地方艙醫院支援隊」，由湖北省武漢市選派6名有方艙醫院實戰經驗的專家，包括醫院院長、護理、設計等專家，為香港亞洲國際博覽館改建為「方艙醫院」提供設計、運營和管理經驗的技術支持。支援隊現處於待命出發狀態，或於兩至三天內抵港，支援隊的赴港通行證簽註可在港停留半年。

林鄭月娥昨日透露，自己親自寫信請求中央協助抗疫，中央會在很短時間內協助香港將亞博館變身方艙醫院，也會協助在港興建全新的臨時醫院接收患者，有關工作會盡快進行，並承認香港病毒檢測工作做得較慢。她強調未來定會擴大檢測範圍，但是否全民檢測仍要再評估研究。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君在昨日的疫情簡報會上則表示，從公共衛生角度看，有更多檢測找到隱性病人是一件好事，政府相關部門正進行有關工作。張竹君表示，自己日前稱香港沒有條件作全民檢測，是根據香港的化驗能力，若有外來協助，有待詳細安排決定，大型檢測針對某些地區及人群或有可能。