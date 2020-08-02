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喬州夏令營一周驚爆260人確診 染疫比率超過四分之三

世界日報 / 編譯林梅婕／綜合1日電
喬治亞州的少年夏令營，驚傳有四分之三的學童被傳染新冠病毒。圖為在德州威利高中內的夏令營，學員都有戴口罩。 美聯社
喬治亞州的少年夏令營，驚傳有四分之三的學童被傳染新冠病毒。圖為在德州威利高中內的夏令營，學員都有戴口罩。 美聯社

聯邦疾病防治中心(CDC)31日釋出的最新報告指出，喬治亞州一處夏令營上個月在短短一周內，就有260人被確診罹患新冠肺炎，參與活動的包含兒童和工作人共344人，染疫的比率超過四分之三；如此驚人的比率也讓民眾對秋季學期是否應重啟校園產生疑慮。

活動中被感染的兒童年齡中位數是12歲，該營區已經要求所有工作人員和露營者共597人，必須提供檢測文件；此外，工作人員也必須全程戴口罩，但未成年兒童不受限。

專家：嚴重警訊 應該關校

這項消息使民眾對秋季開放校園的看法再度產生極端的分歧，而根據目前的資料無法得知兒童感染新冠病毒後確切的嚴重程度為何。

爾灣加州大學(University of California, Irvine)傳染病專家諾爾曼(Andrew Noymer)說：「對我來說這是一項極嚴重的警訊，告訴我們應該關閉學校！」

川普：年輕人幾乎都免疫

雖然最近川普政府不斷推行重啟校園，但許多地方政府，包括華盛頓特區仍繼續維持遠端教學；但川普總統上月30日在白宮簡報會議上表示：「我再強調一次，年輕人對這樣的疾病幾乎是免疫的，他們身體更健康，免疫系統也比較強。」

然而許多維權人士們認為，疫情爆發的初期，針對兒童感染進行研究的案例不如成年人的多，冒然重啟校園還是會有機率引發公衛危機。

研究：無症狀兒童易散播

此外，研究指出，無症狀感染的兒童是最容易散播疾病的族群之一，該報告還表示，喬州夏令營的案例更顯示兒童在疾病傳染過程中，扮演非常關鍵的角色。

CDC也在報告中強調，該活動沒有遵照防疫指示，不僅未要求所有人戴上口罩，還從事唱歌和吼叫的活動，也正是感染的主因。

約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins)的傳染病專家凱特琳‧瑞維斯(Caitlin Rivers)表示，她希望能透過其他夏令營中有戴口罩的數據資料進行比對，瑞維斯在公開電子郵件中寫道：「我認為這場疫情迫使我們面對，育兒中心和教室等學習環境的衛生安全，對孩子們的重要性。」

德州理查遜市的一處夏令營，學員都要檢測額溫。 美聯社
德州理查遜市的一處夏令營，學員都要檢測額溫。 美聯社

新冠肺炎 COVID-19

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