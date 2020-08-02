最慘7月！單月確診數占全美總數42% 連5天逾千人死亡

全美新冠肺炎疫情7月通報超過190萬例確診，占全美總病例的42%，成為疫情在美國爆發至今最慘的一個月；不僅加州7月最後一天成為第一個確診超過50萬人的州，當天美國單日死亡人數至少1453人，為5月27日以來最多的一天。

約翰霍普金斯大學(JHU)統計，截至1日傍晚，全球確診超過1775萬人，美國突破460萬人；全球至少68萬2000人染疫死亡，其中超過15萬4000人在美國。

華盛頓郵報(WP)追蹤數據顯示，美國7月通報確診人數比6月多出至少一倍，相當於增加42%或450萬例。

全國檢測效能穩定增加，7月從每日60萬劑增至82萬劑，但確診率和住院情況增加，顯示病毒傳播速度加快。

與新冠肺炎相關的死亡案例也在4、5月下降後增加，華郵數據顯示，美國7月通報2萬5259人死亡，較前一個月增加3700例。

健康專家指出，新冠肺炎每日死亡案例將在8月持續增加；截至1日，美國的死亡病例已經超過15萬4000例。

美國7月31日通報1315例新冠肺炎死亡，為連續第五天出現單日四位數的死亡總數。

南部與西部州受疫情影響最嚴重，佛州7月確診病例增加三倍，德州增加逾26萬1000例。

華爾街日報(WSJ)報導，加州成為美國第一個確診超過50萬人的州；約翰霍普金斯大學數據顯示，自7月30日以來新增188人死亡，讓加州死亡總數增至9214人，確診病例為50萬556人。

大多數州的7月死亡人數也有所增加，德州通報4415例、佛州3362例、加州3025例，喬治亞、亞利桑納、路易斯安納、田納西等州也出現顯著增加。

路透報導，美國上月31日通報1453例死亡，為5月27日1484人死亡以來的單日最大增幅，讓死亡總數增加到至少15萬4188例。

美國7月確診病例增加187萬例，占總確診病例的69%；死亡增加2萬5770例或20%；相較之下，6月確診增加8萬3500例、死亡增加2萬2322例。