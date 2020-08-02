沒一處安全！全美淪陷 確診、死亡個案數超巴西+英國

全美近期內控制住新冠病毒疫情的任何希望已經破滅，各州各地陸續爆發第二波疫情，單日新增個案數量令人擔憂，七天平均新增個案數量已有兩周保持在約6萬5000例；部分州的防疫進展佳績，大多已被南部與中西部部分地區擴大的疫情所抵銷，全美幾乎沒有一處是安全的。

疫情首先重創太平洋大西北(Pacific Northwest)與東北(Northeast)地區，然後在南部各地蔓延；如今，新冠病毒再次在中西部地區、密西西比州、佛羅里達州以及加州多個城市加速擴散。

密蘇里州、威斯康辛州與伊利諾州政府官員面對疫情壓力，只能再次加強針對民眾與商家的限制，並且發出關於的新冠病毒相關住院人數激增的警訊。

而在南部與西部地區，許多州的新冠病毒確診感染個案數量已創新高，在城市與鄉村疫情都相當嚴重。

全美包括華盛頓州史諾合米許郡(Snohomish)、密西西比州傑克森郡(Jackson)、路易斯安納州巴頓洛吉郡(Baton Rouge)等地，確診個案數量原本都已減少，卻又開始回升。

伊利諾州州長普立茲克(J.B. Pritzker)日前警告，儘管當地民眾在疫情初期順利防堵病毒擴散，這份成果卻轉瞬即逝；截至7月30日，該州單日平均新增逾1400例確診，比7月初的約800例更多。

防疫專家佛奇(Anthony S. Fauci)7月31日向國會表示，他謹慎樂觀地認為，安全有效的新冠病毒疫苗，可望於今年年底或2021年年初出爐，但不確定聯邦政府能否迅速讓多數國人接種。

就連找出感染者都是一項挑戰，由於檢測結果出爐延宕許久，讓許多民眾感到灰心。

美國已是全球疫情最嚴重的國家，確診與死亡個案數量比巴西和英國加起來更多。

威斯康辛州密爾瓦基郡(Milwaukee)緊急事務處理辦公室主任韋斯頓(Ben Weston)說，包括該郡在內的全美許多地區，疫情都已在6月趨緩，於是許多人開始鬆懈，戴口罩與保持社交距離的規定也開始鬆綁。

威州州長艾弗斯(Tony Evers)7月30日頒布指令，規定該州全體民眾自8月1日起在公共的室內場所必須配戴口罩。