座位緊鄰染疫議員！美民主黨荷里哈瓦確診 眾院第11人

眾院「天然資源委員會」主席、民主黨籍議員荷里哈瓦(Raul Grijalva，亞歷桑納州)1日坦承，自己因為坐在新冠肺炎確診同仁、共和黨籍高梅特(Louie Gohmert，德州)議員旁邊，幾天後檢疫，證實也告染疫。

美聯社報導，荷里哈瓦發表聲明表示，自己與高梅特一樣，新冠檢疫為陽性，但沒出現症狀；眾院至少有11名委員確定感染到新冠病毒。

現年72歲的荷里哈瓦是否由高梅特傳染，目前並不清楚。高梅特曾質疑口罩，經常沒戴就在國會山莊蹓躂。高梅特7月29日確診之後，因為兩人前一天聽取國家天然資源報告時相鄰而坐，於是荷里哈瓦進入隔離檢疫，現在確診。

荷里哈瓦寫道，「我雖無法將這件事（確診染疫）直接歸咎給任何人，但本星期已顯示，有些國會成員沒認真對待新冠危機。好多共和黨同仁慣常沒戴口罩，便在國會山莊逛來逛去，真是自私，等於是在做政治表態，卻要同仁、工作人員以及他們家人為此付出代價。」

荷里哈瓦表示，駐守國會山莊醫師通知他，他已確診為陽性，必須自行隔離。他另認為自己覺得身體狀況「良好」，希望能趕快復元。

高梅特的確診引發全國會山莊的關切；當地沒要求做新冠檢測，幾乎也沒有戴口罩要求。就在當天，眾院議長波洛西及國會山莊行政官員才設下很廣的規定，要求眾院這一邊，包括在議場內、走廊、議員辦公室，都要戴口罩。

參院裡，幾乎所有議員都已戴口罩，辦公空間距離也較廣，故多數黨領袖麥康表示，他瞧不出有什麼設下新規定的必要。

就檢疫一事，波洛西與麥康諾一樣堅稱，只要民眾還沒廣泛取得職場檢測，國會議員們不該有特殊管道，另外醫療設備及檢測應該分撥給第一線工作人員。