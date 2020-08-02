全球1771萬人染新冠肺炎 世衛：疫情影響恐持續數十年
路透統計數據顯示，全球至少至少1771萬人感染新冠肺炎、68萬146人不治，不僅美洲病毒傳播失控，亞洲多國也面臨新一波考驗。世界衛生組織1日宣布，維持新冠病毒疾病為「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC），並表示疫情影響恐持續數十年。
世衛宣布，維持新冠病毒疾病為「國際關注公共衛生緊急事件」，這是世衛宣告的第6次公衛緊急事件，也是最嚴重的一次。世衛秘書長譚德塞在31日的緊急委員會議開始時表示，「6個月前你們建議我宣布國際關注公共衛生緊急事件，當時中國以外地區只有不到100起病例，且無人死亡，這令人警醒」，強調這場疫情是百年難得一見的健康危機，其效應未來數十年都能感受得到。
在美洲，墨西哥1日新增688例死亡，累積4萬6688人病歿，已超越英國成為死亡人數第三多的國家。巴西則新增4萬5392人確診，境內累計確診和染疫不治病例均排名全球第2多。
印度增5.7萬人確診 菲醫界籲重新封鎖
在亞洲，印度1日新增5萬7118人確診，創下單日新高。確診人數累計近170萬人，光是7月就有近110萬人染疫。
東南亞新冠肺炎疫情未歇，菲律賓新增近5000人確診，刷新單日新高。代表菲律賓數萬醫師的80個醫界團體，向總統杜特蒂發布公開信，敦促杜特蒂在大馬尼拉地區重新收緊封鎖措施。
越南新增40起本土病例、1例死亡。越南7月25日再度於峴港發現本土病例後，迄今約一周就新增上百人染疫，疫情已擴散至6個地區，包括首都河內和胡志明市。馬來西亞1日全面實施公共場合和搭乘公共交通工具強制戴口罩政策。
在非洲，南非1日新增超過1萬例，且確診人數突破50萬，占非洲總確診病例一半，且根據當地病毒學家指出，目前確診數字被嚴重低估，預測確診病例可能很快達到100萬例。
挪威遊輪爆群聚感染 布魯塞爾恐宵禁
在歐洲，挪威「阿蒙森號」（MS Roald Amundsen）遊輪爆發群聚感染，有36名船組員接受檢測呈現陽性。比利時疫情激增，除安特衛普省實施二戰後首次宵禁令，首都布魯塞爾也敲響警鐘，官員表示若情況惡化，不排除會跟進實施宵禁。根據比國公衛科學研究所最新數據，全國自7月22日至28日平均每天448人確診，較前一周成長104%，幾乎所有省市病例都增加，發展趨勢令人擔憂。
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