聽新聞
test
0:00 / 0:00

歐美打疫苗戰！美國下訂1億劑 歐盟預購3億劑

世界日報 / 編譯中心╱綜合1日電

歐洲聯盟31日宣布，已與法國製藥業巨擘賽諾菲集團（Sanofi）達成協議，儲備3億劑新冠疫苗。同一天，美國聯邦政府也與賽諾菲和葛蘭素史克藥廠（GSK）達成21億美元的協議，可獲取1億劑疫苗。

中央社引述法新社報導，歐盟負責商定這項協議的歐盟執行委員會表示，一旦這種疫苗經證實安全有效，將允許歐盟27個成員國採購。歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）表示，歐盟將盡一切努力來協助找出對抗這種流行病的疫苗。

歐盟目前具備逾20億歐元(約23.5億美元)的緊急基金，準備與多達6間正研發新冠疫苗的藥廠達成協議，為4.5億歐盟公民接種疫苗；而歐盟日前已就疫苗供應，與賽諾菲、美國的輝瑞和強生等多間藥廠展開磋商，然而因價錢和支付方式等問題而未能取得共識，但經進一步磋商後，最終與賽諾菲達成協議。

根據官方數據，歐盟今年第2季經濟大幅萎縮12%。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

美債信展望 惠譽降至負向

兩樣情！美信評展望遭惠譽調降 歐盟卻獲標普調升

歐盟與賽諾菲達協議 儲備3億劑可能抗病毒疫苗

美國加碼預購1億劑新冠疫苗

相關新聞

全球1771萬人染新冠肺炎 世衛：疫情影響恐持續數十年

路透統計數據顯示，全球至少至少1771萬人感染新冠肺炎、68萬146人不治，不僅美洲病毒傳播失控，亞洲多國也面臨新一波考驗。世界衛生組織1日宣布，維持新冠病毒疾病為「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC），並表示疫情影響恐持續數十年。

未實驗先量產？俄羅斯宣布10月大規模接種疫苗

俄羅斯衛生部1日表示，準備從10月開始進行大規模新冠疫苗接種，首批接種者為衛生工作者和教師，不過這款疫苗還未進行約1600人的臨床實驗。路透引述消息人士透露，俄羅斯的疫苗由國家研究機構研究開發，將在本月獲當地監管部門批准。不過，當局尚未公布支持其疫苗安全性和有效性的科學數據。

歐美打疫苗戰！美國下訂1億劑 歐盟預購3億劑

歐洲聯盟31日宣布，已與法國製藥業巨擘賽諾菲集團（Sanofi）達成協議，儲備3億劑新冠疫苗。同一天，美國聯邦政府也與賽諾菲和葛蘭素史克藥廠（GSK）達成21億美元的協議，可獲取1億劑疫苗。

疫情害遊客不來 美百年歷史動物園就快坐吃山空

新冠肺炎爆發之後，遊客不再上門，美國加州奧克蘭動物園（OaklandZoo）的美洲豹和黑猩猩享受過去少有的寧靜，開始走出...

大連累計確診79例 其中「凱洋海鮮公司」員工36例

今天上午，大連市召開疫情防控記者會，大連市衛生健康委副主任趙連指出，截至8月1日24時，新增本地確診病例3例，累計確診病...

擺脫讓我們成為奴隸的口罩！德萬人抗議防疫措施

以權利與自由遭侵害為名，數萬人今天聚集在德國首都柏林，抗議當局為遏阻新冠肺炎實施的防疫措施，但不久後即遭警方驅離

沖繩疫情升溫 每10萬人新增確診數居日本之冠

日本境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情持續延燒，沖繩縣過去一週新增病例多達223例，若以每10萬人口新增確...

瑞士染疫人數再攀升 低調賀國慶

瑞士2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診人數再度增加，今天低調慶祝國慶日。總統索瑪魯加警告，距離疫情結束，還有很...

日本學者：東亞新冠死亡少 或與調節血壓基因差異有關

日本學者針對新冠肺炎傳染發表研究結果，東亞相較於歐洲，感染人數和死亡人數都比較少，原因很可能與基因有關，雙方調節血壓相關...

港版「方艙醫院」啟用 首日收22患者

籌備近一周，香港亞博館一號展館的社區治療設施昨啟用，提供五百張病床，主要從社區接收18至60歲、病情輕微及穩定的確診患者...

世衛宣布新冠肺炎維持國際公衛緊急事件 挪威郵輪爆群聚感染36人呈陽性

世界衛生組織宣布，維持2019冠狀病毒疾病為「國際關注公共衛生緊急事件」，目前全球確診人數突破1700萬人，這是世衛宣告的第6次公衛緊急事件，也是最嚴重的一次。

世衛宣布新冠肺炎維持國際公衛緊急事件 挪威郵輪爆群聚感染36人呈陽性

世界衛生組織宣布，維持2019冠狀病毒疾病為「國際關注公共衛生緊急事件」，目前全球確診人數突破1700萬人，這是世衛宣告的第6次公衛緊急事件，也是最嚴重的一次。

熱門新聞

染疫比利時籍工程師三月檢疫即喪失嗅味覺 指揮中心：恐當時已感染

比利時工程師染疫足跡涉台中2酒吧 未戴口罩接觸40人

染疫比利時技工曾搭高鐵往返中部 高鐵三點回應

調查局訓練所男學員住院採檢 12名接觸學員暫停實習

不再「順時中」 陳時中怨僅三成民眾戴口罩

在台86天的比利時工程師染疫 前疾管局局長：應是本土個案

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。