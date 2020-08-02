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歐美打疫苗戰！美國下訂1億劑 歐盟預購3億劑
歐洲聯盟31日宣布，已與法國製藥業巨擘賽諾菲集團（Sanofi）達成協議，儲備3億劑新冠疫苗。同一天，美國聯邦政府也與賽諾菲和葛蘭素史克藥廠（GSK）達成21億美元的協議，可獲取1億劑疫苗。
中央社引述法新社報導，歐盟負責商定這項協議的歐盟執行委員會表示，一旦這種疫苗經證實安全有效，將允許歐盟27個成員國採購。歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）表示，歐盟將盡一切努力來協助找出對抗這種流行病的疫苗。
歐盟目前具備逾20億歐元(約23.5億美元)的緊急基金，準備與多達6間正研發新冠疫苗的藥廠達成協議，為4.5億歐盟公民接種疫苗；而歐盟日前已就疫苗供應，與賽諾菲、美國的輝瑞和強生等多間藥廠展開磋商，然而因價錢和支付方式等問題而未能取得共識，但經進一步磋商後，最終與賽諾菲達成協議。
根據官方數據，歐盟今年第2季經濟大幅萎縮12%。
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