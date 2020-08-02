未實驗先量產？俄羅斯宣布10月大規模接種疫苗

世界日報 / 編譯中心╱綜合1日電
俄羅斯衛生部1日表示，準備從10月開始進行大規模新冠疫苗接種，首批接種者為衛生工作者和教師，不過這款疫苗還未進行約1600人的臨床實驗。 法新社
俄羅斯衛生部1日表示，準備從10月開始進行大規模新冠疫苗接種，首批接種者為衛生工作者和教師，不過這款疫苗還未進行約1600人的臨床實驗。 法新社

俄羅斯衛生部1日表示，準備從10月開始進行大規模新冠疫苗接種，首批接種者為衛生工作者和教師，不過這款疫苗還未進行約1600人的臨床實驗。路透引述消息人士透露，俄羅斯的疫苗由國家研究機構研究開發，將在本月獲當地監管部門批准。不過，當局尚未公布支持其疫苗安全性和有效性的科學數據。

俄羅斯今1日新增5462例確診、95例死亡，累計達84萬5443人確診、1萬4058人不治。俄國計畫在今天恢復首都莫斯科的電影院、劇院營業，但除了上街外，前往商店以及搭乘大眾運輸工具必須戴口罩。

另據法廣報導，俄羅斯副總理戈利科娃日前表示希望在9月和10月開始量產兩款新冠疫苗，她並向總統普亭表示：「俄羅斯的兩款疫苗是『當今最有前途的』。」

當局計畫先讓醫護及教師接種疫苗。5月有報導指出，俄羅斯醫生的死亡風險可能比外國同行高16倍；且自疫情爆發到5月下旬，有350名醫生因為缺少防護設備而拒絕接觸新冠患者。

兩款疫苗之一的金主、俄羅斯主權財富基金主席德米特列耶夫將疫苗競賽與征服太空相比較，他接受CNN訪問表示：「1957年美國人聽到人造衛星發出的信號時感到驚訝，……有了疫苗，情況會一樣。我們將是第一個。」

不過，美國免疫專家佛奇7月31日在國會聽證會上表示，對俄羅斯疫苗和中國疫苗的安全性存疑，指出中俄疫苗在測試前就談量產接種，很有問題。

西方國家開發的新冠疫苗有三款已進入臨床試驗最後階段，包括美國莫德納公司開發的、英國牛津大學與美國阿斯利康實驗室合作開發，及美國瑞輝與德國BioNTech聯合開發的疫苗。

新冠肺炎 COVID-19

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