香港新增12新冠肺炎病例 港版方艙醫院啟用

香港今天新增125宗2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診個案，連續11天每天新增病例破百。另外，港版方艙醫院今午啟用，初步收治20至30人。

衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君在記者會上說，今天新增確診個案中，只有1宗為海外輸入，其餘是本土感染病例，當中79宗與之前的傳播群組有關，其他未明源頭。

她說，目前每天都新增超過百宗個案，反映出政府採取的防疫措施暫時沒有明顯成效，但疫情是否受控，應該要觀察多一些時間。

醫院管理局總行政經理何婉霞公布，目前病疫已導31死亡，死亡率0.9%；與外地相比，本地的死亡率不算嚴重。

香港至今累計有確診病患3397人，至今仍有1179人接受治療。

另外，醫管局在機場的亞洲國際博覽館設立的社區治療設施（俗稱港版方艙醫院）已於今天中午啟用，初步收治20至30名病患。

醫管局早前表示，港版方艙醫院已準備了500張病床，首階段先使用其中100張，館內有醫生、護士和醫療設備等。

港版方艙醫院主要接收18至60歲新冠肺炎患者，醫管局希望它可以減輕醫院的壓力，讓醫院的床位治療較嚴重的病患。

醫管局表示，港版方艙醫院參考了中國大陸方艙醫院以及新加坡和英國社區治療設施的模式。

另據大陸媒體報導，應港府請求，中國國家衛生健康委員會組建了一支「內地核酸檢測支援隊」協助香港防疫，首批60名成員由廣東省20多所醫院選派，其中7人明天先行來港，協助展開實驗室工作。

據報導，衛健委也組建了「內地方艙醫院支援隊」，由湖北武漢選派6名專家為港版方艙醫院提供設計、營運和管理經驗的技術支持。