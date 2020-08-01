「這是我嗎？」全美第一位雙肺移植者 術後認不出自己身體

芝加哥一名女子上月成為全美首位接受雙肺移植的新冠肺炎患者30日表示，自己在術後多日後醒來，未察覺自己接受過手術，也根本「無法認出這竟是自己的身體」。

28歲的梅拉‧拉米瑞茲(Mayra Ramirez)說，她患病前獨立又活潑，2014年自北卡羅來納州搬到芝加哥，從事律師助理工作；除了曾經罹患自我免疫疾病之外，身體都很健康；患病就醫的不久前，她剛完成三哩的跑步運動。

她說：「我被催促更衣；然後有人問我誰能為我做醫療決定，我回答是住在北卡州的母親與姊姊；我只有幾分鐘的時間聯絡她們描述狀況，然後就插管了。」

拉米瑞茲於6月5日在芝加哥西北大學紀念醫院(Northwestern Memorial Hospital)接受雙肺移植，直到6月中旬才甦醒。

她說：「我看著自己，卻無法認出自己的身體；我沒有處理現況的認知能力；我只知道我需要水。」

西北大學醫學院肺部移植計畫外科主任巴拉特(Ankit Bharat)表示，拉米瑞茲的肺部被病毒完全破壞，使用呼吸器奮鬥六周後活了下來；醫生也致電拉米瑞茲的母親通知最新狀況。

拉米瑞茲說，她的家人來到芝加哥時，已做好與她告別的心理準備；「所幸我媽和兩個姊妹抵達時，醫療團隊已將我的狀況穩定下來；他們解釋肺部移植的選項，然後我母親同意；然後在48小時內，我接受了長達10小時的肺部移植。」

巴拉特說，拉米瑞茲的手術是新冠肺炎重症患者照護的「里程碑」，「肺部移植不一定適用於所有新冠肺炎患者，但的確給重症患者另一個生存選項。」

全美第二位接受雙肺移植的新冠肺炎患者，則是62歲的庫恩斯(Brian Kuhns)，來自伊利諾州蘇黎世湖(Lake Zurich)。

胸腔外科醫生卡斯帝隆(Rafael Garza Castillon)說，西北大學考慮讓已消滅新冠病毒且其他器官沒有嚴重衰竭的患者，接受同樣的手術。

拉米瑞茲現在已經回到家中，也說身體狀況已經好轉，但她仍在重建自身體力與耐力；「一直到數周後我才終於能夠思考，有一家人正為了親人而感到悲傷；我擁有那名死者的肺部，而我是如此幸運能夠接受移植。」