佛奇預估：任何有需要的美國人 明年就可施打疫苗

在一項疫情模型預測美國11月新冠肺炎死亡人數上調至超過23萬例次日，國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)31日在眾院聽證會上表示，新冠病毒不會消失，但他對新冠疫苗在今年底到明年初問世謹慎樂觀，而且將由必要人員優先施打。

身兼白宮新冠肺炎顧問的佛奇31日在眾院作證時表示：「我認為新冠肺炎不會消失，因為這是高傳染性病毒。」這番發言與川普總統相左，川普一再聲稱病毒終將消失。

雖然佛奇認為新冠病毒不會不見，但他認為可將疫情嚴重度降至「低層級」；他指出，美國確診案例居高不下，因為有些州在疫情初期未即早封城或者太早開放。

模型預測 11月美死亡將逾23萬人

根據華盛頓大學健康數據評估中心(IHME)30日公布的新模型，美國11月1日新冠肺炎死亡人數從22日預測的21萬9864例，增加近1萬1000例至23萬822例；放寬口罩禁令可能使新冠死亡增至25萬例，但全民戴口罩則可望降至19萬8000例。

佛奇31日表示，雖然無法保證科學家能找到安全有效的新冠肺炎疫苗，但他保持謹慎樂觀的態度，他估計今年底或2021年會有疫苗問世，「我們進展很快，我認為目前沒有其他國家領先我們，導致我們必須仰賴他國提供疫苗的情況。」

佛奇告訴議員，別期待全國民眾能立刻接種疫苗，之後將依據科學顧問的優先推薦名單施打，醫護人員等重要員工和高風險族群將列為優先對象。

但佛奇也說，在合理時間內，「計畫是讓任何有需要的美國人，能在2021年內施打疫苗。」

奎寧療效 不認同川普稱研究有缺陷

眾院聽證會上，有關美國防疫的政治攻防也顯而易見；眾議員路克邁爾(Blaine Luetkemeyer，密蘇里州)提出一篇研究，其中稱新冠病患使用抗瘧疾藥物羥氯奎寧(Hydroxychloroquine)有療效，這也是川普大呼支持的做法。

「那篇研究有缺陷。」佛奇，該研究並非隨機與有安慰劑控制組的實驗。

另外大力支持川普的共和黨籍眾議員喬丹(Jim Jordan，俄亥州)想引誘佛奇說出，反對警察暴力的示威活動會擴散疫情應受限制；不過佛奇未中招並回應：「我沒特別支持任何人，我不想評論特定群眾。你在人群中時，尤其是你沒戴口罩的話，就會擴散疫情。」