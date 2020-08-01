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確診還出外遛狗、購物 佛州夫婦遭警方逮捕

世界日報 / 記者胡玉立／綜合報導
佛羅里達州西礁島警方29日逮捕24歲的弗瑞雷和他26歲的妻子岡薩雷斯（圖），因為這對夫婦確診新冠病毒，依法須在家隔離14天，卻無視隔離令多次出門遛狗、購物、洗車，均被人拍下錄影存證。 美聯社
佛羅里達州西礁島警方29日逮捕24歲的弗瑞雷和他26歲的妻子岡薩雷斯（圖），因為這對夫婦確診新冠病毒，依法須在家隔離14天，卻無視隔離令多次出門遛狗、購物、洗車，均被人拍下錄影存證。 美聯社

佛羅里達州西礁島(Key West)警方29日逮捕24歲的弗瑞雷(Jose Freire Interian)和他26歲的妻子岡薩雷斯(Yohana Gonzalez)，因為這對夫婦確診新冠病毒，依法須在家隔離14天，卻無視隔離令多次出門遛狗、購物、洗車，均被人拍下錄影存證。

佛州當局表示，弗瑞雷和岡薩雷斯夫婦是佛州首批因違反隔離規定被捕者，全美其他地區也有人因同樣罪行被捕，但弗瑞雷對自己被捕一事很不以為然，他向媒體表示：「我很震驚，這不公平。」

這對夫婦在斯托克島拘留中心待了一晚，被控兩項二級輕罪：於公共衛生緊急狀態下中斷隔離、違反緊急狀態管理規定。他們被安置在負壓房間，以防感染其他囚犯，兩人各自繳納1000元保證金後，30日獲釋。

佛羅里達礁島群(Florida Keys)曾因疫情封鎖兩個月，6月重新開放後，各島疫情激增；弗瑞雷和岡薩雷斯7月10日接受病毒篩檢，五天後獲知確診為陽性，衛生當局要求他們自我隔離兩周至31日，而且即使在家也要戴口罩，以保護三個室友不被感染。

弗瑞雷曾上臉書召告親友自己確診，敦促與他接觸的人接受檢查。

29日，公寓大樓物業經理報警，指這對夫婦出門遛狗、買雜貨、洗車，而且都沒有戴口罩，也有影片可以證明；幾小時後，法官簽署逮捕令，警察前來敲門，將兩人銬上手銬並送去拘留所。

弗瑞雷將整起事件歸咎於和鄰居發生口角；他說：「我什麼也沒做。我只是遛狗，又不是出門去逛街。」

7月初，肯塔基州另有一對夫婦在拒絕簽署自我隔離同意書之後，遭到軟禁。

夏威夷則是嚴格實施隔離令，任何來自他州者均須自我隔離14天；夏威夷衛生官員7月稍早表示，自疫情爆發以來，已有180多人因未遵守隔離規定而被判入獄。

佛羅里達州西礁島警方29日逮捕24歲的弗瑞雷（圖）和他26歲的妻子岡薩雷斯，因為這對夫婦確診新冠病毒，依法須在家隔離14天，卻無視隔離令多次出門遛狗、購物、洗車，均被人拍下錄影存證。 美聯社
佛羅里達州西礁島警方29日逮捕24歲的弗瑞雷（圖）和他26歲的妻子岡薩雷斯，因為這對夫婦確診新冠病毒，依法須在家隔離14天，卻無視隔離令多次出門遛狗、購物、洗車，均被人拍下錄影存證。 美聯社

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