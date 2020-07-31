香港新冠肺炎新增確診 連續10天破百宗

香港今天新增121宗新冠肺炎確診個案，這已是本地連續第10天新增超過百宗病例；衛生官員形容疫情未受控，情況不理想。

衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君在記者會上公布，今天新增確診個案中，3宗為海外輸入，其餘都是本土感染病例，當中62宗與之前出現的傳播群組和地方有關。

她說，目前每天都新增超過百宗，而且一半找不到源頭，表明社區有隱形患者，情況不理想，也反映出疫情未受控制，因此需要限制市民的社交距離。

香港至今累計有確診病患3272人。

另外，醫院管理局總行政經理何婉霞在記者會上公布，今天再有兩名確診病患病逝，累計有27人死亡。

她說，目前仍有1187名確診病患在16所醫院及鯉魚門社區隔離設施接受治療。她說，醫管局共有1236張病床可收治確診病患，至今使用率為75.8%。

由於感染新冠肺炎的病患持續增加，醫管局已在機場附近的亞洲國際博覽館設立了港版「方艙醫院」，初步可收治100人，裡面有醫生、護士和醫療設備等。

這個港版「方艙醫院」明天將可啟用。

醫管局方面表示，希望騰空醫院的床位供年輕或年老病患使用。