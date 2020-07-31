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中國專家：香港病毒傳播速度逼近大流感

中央社 / 台北31日電
新冠肺炎疫情影響，香港市民點外賣。圖／取自路透社
新冠肺炎疫情影響，香港市民點外賣。圖／取自路透社

香港2019冠狀病毒疾病新增病例已連續10天破百。中國專家張文宏認為，香港近期病毒傳播速度逼近大流感；另一專家鍾南山則說香港目前已出現社區傳染，疫情正處於「拉鋸戰」。

新華社今天報導，上海市新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病）醫療救治專家組組長張文宏受訪表示，當前香港疫情反彈最關鍵的情況是速度比較快，病毒傳播速度逼近大流感下的速度，若防控速度跟不上病毒傳播速度，就會造成醫療資源的緊張。

他認為，香港可借鑑中國大陸的防控經驗，首先是早檢測、早發現，「發現病人是第一步，如果病人都發現不了，後續的工作就非常難開展，所以這個第一步需要投入大量的力量去做」。

張文宏說，此前北京在不到一個月的時間內強力控制住疫情反彈，北京的例子提供了非常好的經驗，「雖然短期內防控力度比較大，但回歸正常社會的時間窗口特別小，相應的成本最低」。

張文宏並指出，各國和各地區原則上都認可「把檢測放在第一位」，在最短時間內將檢測能力提升到最大，盡一切可能最快最精準發現並找到病人，後續的防疫措施就能馬上跟進。

他強調，「擴大檢測，盡量對感染者進行居家隔離、方艙隔離，或者是住院隔離，嚴守我們的社交距離，就能有效切斷病毒的傳播」。

此外，中國工程院院士鍾南山日前指香港已出現社區感染。他建議香港應為全民提供免費病毒核酸檢測，並加強和中國大陸的交流。

不過，鍾南山說，香港確診人數還不到等比級數的成長，這說明政府和社會的干預仍發揮一定作用。他形容疫情目前正處於「拉鋸戰」。

香港的疫情最近反彈，截至今天為止，已連續10天確診達百例以上，累計報告確診病例達3272例。

新冠肺炎 COVID-19

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