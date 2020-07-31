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第3波疫情凶猛 港版方艙500病床最快8‧1啟用

世界日報 / 香港新聞組╱香港31日電

面對日增逾百新冠病毒確診，為減病人等入院時間，香港醫管局昨天宣布，將會啟用位於亞洲博覽館的1號展館作「方艙醫院」(臨時醫院)，最快明天開始提供服務。

綜合媒體報導，天水圍醫院急症科顧問醫生李立業表示，亞洲博覽館場內會有500張病床，會以病人歲數分流，主要接收18至60歲的輕症患者。病人可以自由走動，場內有兩個公共空間，或設有梳化、電視；啟用初期只設31個廁所及5個流動浴室，病人或需分時段輪流洗澡。

香港大學醫學院內科學系臨床教授孔繁毅表示，參照南韓及中國大陸的研究數據，發現60歲以上人士更易有併發症、死亡率較高，所以以此作分流。

醫管局官員說，第三波疫情較3月疫情「凶猛很多」，醫管局現約有1700張一線和二線隔離病，鯉魚門及亞博分別設有350及500張，令病量增約50%，再加上引入抗體測試作出院準則，鍾相信可應付每日約120至140宗確診增長，醫院病盡量留給60歲以上、病情不穩和有嚴重慢性病的病人。

在方艙醫院留醫的病人，如連續兩次深喉唾液樣本都是陰性，或者住院7天後抗體測試呈陽性，加上病毒CT值高於34，就可出院。

李立業也說，現已招募14名來自外科、家庭醫學等部門的醫生，每天會有9人當值，他認為已足夠照顧500名病人，「因為病人病情輕微一點，可以自己食藥、度維生指數，醫生工作量相對較少。」

新冠肺炎 COVID-19

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