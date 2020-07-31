武漢肺炎疫情嚴峻 香港也建方艙醫院

鑑於武漢肺炎疫情持續嚴峻，香港醫院管理局參考中國大陸方艙醫院及新加地等地的經驗，在機場附近的亞洲國際博覽館建立了社會治療設施，收容確診者，這被稱為港版方艙醫院。

醫管局高層昨天公布，位於亞博館的治療設施可在兩、三天內啟用，初步收容100人。

為防治武漢肺炎，香港衛生當局最早在九龍鯉魚門設立了臨時隔離中心，接受病情較輕的人，但中心沒有醫護人員。

亞博館的「方艙」則有醫生、護士及醫療設施等，是港方首次在公立醫院以外地方收治染疫病患。

截至前晚，香港的武漢肺炎確診個案已達3151例，有1168人住院並接受隔離治療。近9天來，香港每天都有過百例確診個案，讓公立醫院的壓力大增。

醫管局總行政經理何婉霞昨天說，現時約有一、二百名確診患者等候入院，反映醫院床位不足。

為此，醫管局決定在亞博館設立港版「方艙」。據公布，亞博館的「方艙」只接收18到60歲的確診或初步確診者，其餘歲數病患安排入住醫院接受治療。

另外，大公報今天引述消息報導，香港食物及衛生局局長陳肇始到廣東深圳開會，討論中國大陸方面協助香港擴大病毒檢測事宜。

中國工程院院士鍾南山日前說，香港已出現社區感染，建議香港應對全民提供免費病毒核酸檢測，並加強和中國大陸的交流。

北京中央駐港聯絡辦公室日前表示，北京中央高度重視近期香港疫情高發情況，隨時應特區政府請求，提供一切必要的支持。

香港中聯辦發言人說，近期香港疫情明顯反彈，社區爆發一觸即發，香港疫情防控處在緊要關口；為了應對香港疫情大幅反彈，北京中央將支援香港提高核酸檢測能力、協助建設「方艙醫院」等。

發言人又說，只要特區方面有需要，北京中央將在醫用物資、醫療設施設備等方面提供大力援助。