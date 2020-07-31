疫情繼續燒…歐盟開放名單縮減剩11國 英國擬延隔離期

因全球疫情持續延燒，歐盟將允許旅客入境的「安全國家」建議名單縮減至11國；英國憂心疫情加劇，將潛在染疫者的自我隔離期從7天延長至10天。而即使多數國家下令或要求戴口罩，不過北歐國家民眾仍堅持不戴。

與中國「互惠」開放

歐盟部長理事會30日公布開放允許旅客入境的「安全國家」建議名單，分別為澳洲、加拿大、喬治亞、日本、摩洛哥、紐西蘭、盧安達、南韓、泰國、突尼西亞和烏拉圭等11國。

至於在中國方面，歐盟自7月1日起開放條件是「互惠」，即中國也對歐盟旅客開放邊界，歐盟才會開放中國旅客入境，這項條件迄未改變。

英延長自我隔離期至10天

英國是歐洲染疫死亡人數最多國家，迄今通報逾4萬6000人喪生。首相強生日前警告，歐洲有爆發第二波疫情的跡象。英國首席衛生官員表示，當前科學證據顯示，染疫患者在病發後「7到9天間確實具有傳染可能性」，「現在將自我隔離期從7天延長到10天是正確的風險拿捏」。

北歐民眾 戴口罩僅10%

疫情如此嚴重情況下，瑞典首都斯德哥爾摩、丹麥首都哥本哈根、挪威首都奧斯陸、芬蘭首都赫爾辛基，以及冰島首都雷克雅維克，在超市內、公車上以及走在市區街頭，戴口罩十分罕見，只有少數人這麼做，當中多數是觀光客。

根據英國民調機構「輿觀」（YouGov）最近的調查，北歐國家中只有5%至10%受訪者表示，他們在公共場合戴口罩，自3月分爆發疫情至今，始終穩定維持著這個數字。