日本上周推國旅… 連2天病例破千、東京確診創新高

日本上周在一片爭議聲中展開推動本土旅遊的「Go To Travel」計畫，但本周境內疫情再創新高，全境30日新增1299例確診，連續兩天新增超過千例；東京新增367例確診，創下新高。東京都知事小池百合子發出「特別警報」，要求提供酒類的餐廳和卡拉OK於8月3日至31日縮短營業時間至晚上10時。

東京發「特別警報」 當局不頒緊急狀態

NHK報導，許多患者是因聚餐而確診，東京都政府因此打算要求部分餐廳和卡拉OK提前打烊，配合商家將獲20萬日圓補助（約1913美元）。小池也表示若情惡化，不排除自行頒布緊急狀態。

不過，內閣官房長官菅義偉表示，目前日本疫情「以東京為中心，持續新增的患者多為年輕人，沒有太多重症患者」，因此暫時不需再度發布緊急事態宣言。

日本多地近日疫情持續，大阪29日首次單日新增逾200例；愛知截至29日連續3日有過百人確診；沖繩縣有49例，連續4日打破紀錄。

當局在7月16日與抗疫對策本部小組委員會開會後，決定如期於22日展開「Go To Travel」計畫，迎接23日至26日的4天連假。但小組委員會主席29日表示，曾於會上提出有必要先分析全國感染擴大的情，建議政府延後決定，但意見未獲接納。

新加坡增278例 多數為移工

另據聯合早報報導，新加坡30日新增278例確診，累計病例達到5萬1809起。根據當局衛生部統計，新增病例大多數是住在宿舍的移工。四起社區病例中，有一人是新加坡公民，三人是工作證件持有者。

另有四起境外移入病例，在抵達新加坡後已接獲居家通知。