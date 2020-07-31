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巴西疫情全球第2慘「堅持開國門」… 第一夫人也確診

世界日報 / 編譯中心╱綜合30日電

全球第2嚴重仍解，巴西廣邀外國觀光客到訪。 美聯社
全球第2嚴重仍解，巴西廣邀外國觀光客到訪。 美聯社

巴西30日新增新型冠狀病毒肺炎確診人數與病故人數都創下新高，累計超過250萬人感染、逾9萬人身亡，疫情高居全球第2，僅次於美國；然而巴西政府仍於30日重新開放國門，歡迎外國旅客，希望振興受疫情重創的觀光業。

中央社引述法新社報導，根據巴西政府公報，巴西針對從陸路和海路入境的外國旅客再度延長防疫限制30天，但表示「不再禁止搭機入境的外國旅客」。當局表示，只要在旅行期間擁有醫療保險，來自全球任何國家的旅客都能入境。

路透報導，巴西重新開放國際旅客入境的時間，早於拉丁美洲其他疫情較輕微的國家，包括哥倫比亞、阿根廷、巴拿馬等國家仍禁止國際商務旅客入境。

此外，儘管巴西政府允許外國觀光客入境，但其他國家基於巴西疫情嚴重，並未給予對等待遇，包括美國和歐盟已開放國際旅客，但仍拒巴西觀光客於門外。巴西全國貨物服務暨觀光貿易聯盟（CNC）估計，國內觀光業迄今已因疫情損失1220億巴西幣（約236億美元）。

內閣第5人染疫

在巴西當局堅持宣布敞開國門之際，內閣再有官員確診，科技部長龐特斯在推特指出，在感受到類似流感的症狀和頭痛後，經病毒篩檢呈現陽性反應，目前隔離中。

巴西公民部長羅連佐尼與教育部長黎貝洛上周都宣布確診。3月時，另兩名內閣成員也染疫。

稍後，巴西總統府新聞辦公室也發布一份聲明中表示，表示38歲的第一夫人蜜雪兒（Michelle Bolsonaro）也確診。總統波索納洛早前確診，只有輕微症狀，並在經過四次病毒檢測後，表示結果已轉為陰性。

新冠肺炎 COVID-19

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