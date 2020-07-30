香港新冠肺炎確診149人創新高 累計3151宗
香港今天新增149宗新冠肺炎確診個案，創單日新高，並且是連續第9天超過百宗。
衛生官員公布，今天新增的確診個案中，145宗屬本地感染，部分與之前的傳播群組有關。
醫院管理局總行政經理何婉霞在記者會上公布，至今有1168名新型肺炎病人住院及接受隔離治療，當中39人危殆、32人嚴重，其餘1097人穩定。
另外，本地新冠肺炎死亡個案維持24宗。
新一波新冠肺炎疫情本月初爆發，最近9天每天都新增超過百宗確診個案，較3月疫情爆發時更為嚴峻。
由於染疫人數增加，醫管局今早公布，將會仿效中國大陸方艙醫院及新加坡的做法，在國際機場的亞洲國際博覽館設立社會治療設施，裡面會有醫生、護士及醫療設施等。
香港衛生當局已在九龍鯉魚門設立了臨時隔離中心，接受病情較輕的人，中心沒有醫護人員。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言