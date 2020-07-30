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香港新冠肺炎確診149人創新高 累計3151宗

中央社 / 香港30日電
香港今天新增149宗新冠肺炎確診個案，創單日新高，並且是連續第9天超過百宗。 美聯社
香港今天新增149宗新冠肺炎確診個案，創單日新高，並且是連續第9天超過百宗。 美聯社

香港今天新增149宗新冠肺炎確診個案，創單日新高，並且是連續第9天超過百宗。

衛生官員公布，今天新增的確診個案中，145宗屬本地感染，部分與之前的傳播群組有關。

醫院管理局總行政經理何婉霞在記者會上公布，至今有1168名新型肺炎病人住院及接受隔離治療，當中39人危殆、32人嚴重，其餘1097人穩定。

另外，本地新冠肺炎死亡個案維持24宗。

新一波新冠肺炎疫情本月初爆發，最近9天每天都新增超過百宗確診個案，較3月疫情爆發時更為嚴峻。

由於染疫人數增加，醫管局今早公布，將會仿效中國大陸方艙醫院及新加坡的做法，在國際機場的亞洲國際博覽館設立社會治療設施，裡面會有醫生、護士及醫療設施等。

香港衛生當局已在九龍鯉魚門設立了臨時隔離中心，接受病情較輕的人，中心沒有醫護人員。

新冠肺炎 COVID-19 香港

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