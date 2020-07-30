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孟買貧民窟過半染疫 正可群體免疫？

台灣醒報 / 記者王安棣╱台北報導
人口稠密的印度孟買貧民窟難實施社交距離，連帶拉高確診率。（photo by Wikimedia）
人口稠密的印度孟買貧民窟難實施社交距離，連帶拉高確診率。（photo by Wikimedia）

貧民窟染疫反而有達成群體免疫的可能？孟買是印度疫情最嚴重的城市之一，人口密集的貧民窟更是重災區。市政府委託研究顯示，孟買貧民窟有57％居民感染新冠肺炎，比率遠高於非貧民窟居民，專家分析，貧民窟難以實施社交距離，難免造成群聚感染。不過，研究也發現，雖然感染率高，死亡率反而較低，讓專家覺得有機會達成群體免疫。

人口稠密增加傳染率

根據《德國之聲》的報導，這份由大孟買市政機構（BMC）委託智庫進行的研究，在孟買三個人口稠密的貧民窟區域，隨機抽樣近7000人的檢測中發現，57％貧民窟居民已帶有新冠肺炎的抗體，高於非貧民窟居民的16％。人口數有1250萬的孟買是印度的疫情震央之一，目前已累積11萬人確診、6184人死。

塔塔基礎科學研究所（TIFR）研究員高瑟認為，貧民窟確診率高的主因，在於「因為人口密度的關係，難以實施社交距離。」《BBC》的報導也指出，孟買貧民窟居民共用廁所等公共設施，增加了感染機會，研究員朱尼亞表示，「研究結果顯示，人口群聚是疫情傳染的關鍵因素。」

孟買接近群體免疫？

在這批高感染率的檢測結果中，無症狀感染的案例也佔了很大比例，顯示死亡率可能「非常低」。此外，用來分辨帶有抗體的無確診歷史案例的血清學調查也顯示，抗體帶有者比例較印度其他區域還要高，讓研究員認為，孟買貧民窟有達成群體免疫的可能性。

孟買的確診數也在近來逐漸趨緩，週二（28日）的單日確診數來到近三個月最低的717人。不過，高瑟表示，是否達成群體免疫仍待日後觀察，「我們不知道免疫會維持多久，要經過日後重複檢測才能知道答案。」

科學界也認為抗體的存在不等同於完全免疫，功效還要取決於強大的中和抗體數量有多少。

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