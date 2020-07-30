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英再預購6千萬劑疫苗 人均疫苗數居全球之冠

世界日報 / 編譯黃嘉洵／綜合29日電

英國政府證實，已經和法國大藥廠賽諾菲（Sanofi）與英國藥廠葛蘭素史克（GSK）簽訂疫苗協議，預購量為6000萬劑，預期最快能在明年夏季開始接種。英國政府第4次出手簽下有潛力的新冠疫苗，目前總計預定2.5億劑，已取得的人均疫苗數量高居全球之冠。

英國商業、能源及產業策略（BEIS）29日在聲明中說：「當局今日宣布簽署一款新冠候選疫苗的預購協議。葛蘭素史克和賽諾菲將供應英國6000萬劑新冠疫苗，賽諾菲是利用流感疫苗的DNA重組技術製作這批疫苗。」這兩家藥廠聯手後擁有全球最大的疫苗產能。

根據英國政府，若賽諾菲和GSK候選疫苗在臨床實驗證明有效，這筆協議將使優先接種族群最快在2021年夏季施打疫苗。

英國商務大臣夏瑪說：「預先取得廣泛有前景的候選疫苗至關重要，這將增加我們找到有效疫苗的機會，進而保障公眾健康與拯救生命。」英國當局目前已簽訂確保四款候選疫苗的協議，總預購量為2.5億劑。

當局疫苗小組組長Kate Bingham說：「取得多元疫苗種類很重要，因為我們不知道哪一款最終能對新冠病毒產生安全和保護反應。」

新冠肺炎 COVID-19

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