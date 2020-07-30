「旅遊泡泡」破滅 多國疫情反彈 邊境管制又加嚴

新冠肺炎疫情重創全球旅遊業，歐洲、澳洲、紐西蘭等國構建區域間「旅遊泡泡」挽回損失的想法，也因疫情反彈而破滅。歐洲多國6月中起逐步放鬆邊境管制，但隨著西班牙病例激增，近日英、法、德等國紛紛重新對西班牙實行旅遊限制。而最早提出「旅遊泡泡」的紐西蘭和澳洲至今仍未能將其落實。

綜合BBC、澳洲廣播公司、路透報導，西班牙過去兩周確診病例激增，多日新增破千。德國外交部28日更新旅遊警示，建議民眾不要前往西班牙北部阿拉貢、加泰羅尼亞及納華拉3個高危地區。生部長施潘27日表示，下周起將對從高風險地區回國者進行強制檢測。

英將對比利時、盧森堡入境者祭隔離令

每日郵報29日援引一位英國政府高官談話報導指出，英相強生認為，英國恐在兩周內迎來第二波疫情，英國政府也準備對更多從歐洲國家入境的遊客重新實施隔離措施。據泰晤士報報導，英國繼上周將西班牙從隔離豁免名單中移除，本周也將把比利時與盧森堡移出名單。

該匿名高官說：「首相非常擔心會發生他在國外看到的情況，擔心兩周後我們在國內也會看到同樣情況。」

目前，英國新增確診病例7日平均值接近700例，較3周前大增28%。

義國家緊急狀態 延至10月中

全球多國已逐漸意識到過早解封的危害。義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）28日表示，儘管新增病例減少，但數據顯示病毒仍在義大利境內傳播，因此決定將本月底到期的國家緊急狀態，延長至10月15日。

此外，法國衛生當局29日通報新增1392人確診，創下逾1個月來單日新增最多病例的紀錄。目前法國累計已破22萬人確診，累計死亡人數增至3萬238人。

聯合國：旅遊業首5月 損逾9兆元

疫情重創旅遊業，聯合國28日指出，全球旅遊業今年前5個月損失高達3200億美元營收，威脅數百萬人生計。損失的營收甚至是2009年金融海嘯時期的3倍多。

總部設於西班牙馬德里的聯合國世界觀光組織稱，各國因應疫情祭出的封鎖措施使今年前5個月的國際旅遊人數大減3億人次，或下降56%；這對全球旅遊業無疑是重大打擊。

聯合國指出，美國與中國是全球兩大旅客來源國，然而，兩國國際旅遊目前仍因疫情陷於停頓。