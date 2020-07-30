群體免疫成真？孟買貧民窟 逾半居民曾染疫

印度疫情延燒，已累計150多萬例確診新冠肺炎，近3.5萬人不治。但最新一項研究顯示，孟買貧民窟約有57%的民眾曾染疫，不過，有多位科學家表示，這項調查並不能代表整個孟買市的新冠病毒感染率。

英國曾提出引發巨大爭議的新冠「群體免疫說」，近日在孟買貧民窟率先實現？BBC 29日援引一項新研究調查，指出孟買三個地區的貧民窟中超過一半的居民新冠病毒抗體檢測呈陽性。

據悉，這項研究結果是7月初對孟買3個人口密集地區的大約7000人進行隨機測試後得出的。而截至7月28日，孟買已報告超過11萬例新冠確診病例和6187例死亡病例。

這項研究發現，在Chembur、Matunga和Dahisar這3個孟買貧民窟地區接受測試的人群中，有57%的人曾暴露於新冠病毒當中，意即感染過新冠病毒。

參與這項研究的科學家告訴BBC，研究結果表明，新冠病毒在孟買貧民窟的傳播範圍比早先認為的更為廣泛。不過科學家們同時表示，這項調查並不能代表整個孟買市的新冠病毒感染率。

此外，這項研究還發現，有很大一部分人雖然感染了新冠病毒卻存活了下來，而且是幾乎完全沒有症狀，導致這些地區的新冠死亡率很低。

隨著孟買新冠病例的減少，BBC稱，這項調查也提出了一個問題：這座城市是否正在趨近人群對新冠感染的群體免疫？報導進一步稱，當有足夠多的人對病毒產生免疫，以阻止病毒傳播的時候，群體免疫就實現了。

不過，對此，BBC援引同樣參與該項研究的Kolthur博士的話說，「評判委員會對此還沒有定論。首先，我們還不知道對新冠感染的免疫力能持續多久。我們只有在重複調查後才能知道答案。」

BBC在報導中還援引科學家們的話說，抗體的存在並不一定能保證為人體提供針對這種疾病的保護，而中和抗體的數量決定了對新冠感染的免疫力水平。