快訊

翰林出版社爆商業間諜 調查局搜索約談三人

前台中市議長驚傳全家鉛中毒 妻子、兒女3人住院中

群體免疫成真？孟買貧民窟 逾半居民曾染疫

世界日報 / 編譯中心／綜合29日電

印度疫情延燒，已累計150多萬例確診新冠肺炎，近3.5萬人不治。但最新一項研究顯示，孟買貧民窟約有57%的民眾曾染疫，不過，有多位科學家表示，這項調查並不能代表整個孟買市的新冠病毒感染率。

英國曾提出引發巨大爭議的新冠「群體免疫說」，近日在孟買貧民窟率先實現？BBC 29日援引一項新研究調查，指出孟買三個地區的貧民窟中超過一半的居民新冠病毒抗體檢測呈陽性。

據悉，這項研究結果是7月初對孟買3個人口密集地區的大約7000人進行隨機測試後得出的。而截至7月28日，孟買已報告超過11萬例新冠確診病例和6187例死亡病例。

這項研究發現，在Chembur、Matunga和Dahisar這3個孟買貧民窟地區接受測試的人群中，有57%的人曾暴露於新冠病毒當中，意即感染過新冠病毒。

參與這項研究的科學家告訴BBC，研究結果表明，新冠病毒在孟買貧民窟的傳播範圍比早先認為的更為廣泛。不過科學家們同時表示，這項調查並不能代表整個孟買市的新冠病毒感染率。

此外，這項研究還發現，有很大一部分人雖然感染了新冠病毒卻存活了下來，而且是幾乎完全沒有症狀，導致這些地區的新冠死亡率很低。

隨著孟買新冠病例的減少，BBC稱，這項調查也提出了一個問題：這座城市是否正在趨近人群對新冠感染的群體免疫？報導進一步稱，當有足夠多的人對病毒產生免疫，以阻止病毒傳播的時候，群體免疫就實現了。

不過，對此，BBC援引同樣參與該項研究的Kolthur博士的話說，「評判委員會對此還沒有定論。首先，我們還不知道對新冠感染的免疫力能持續多久。我們只有在重複調查後才能知道答案。」

BBC在報導中還援引科學家們的話說，抗體的存在並不一定能保證為人體提供針對這種疾病的保護，而中和抗體的數量決定了對新冠感染的免疫力水平。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

香港連8日確診破百、染疫數破3000 病床擠爆

紐時調查：全美270大學 逾6300人染疫

MLB／新冠肺炎爆不完！ 馬林魚染疫者再多1人

曾主張「喝伏特加防疫」 白俄總統爆染疫

相關新聞

東京新冠確診再破紀錄 日本政府仍不發緊急事態宣言

NHK報導，日本首都東京30日下午3時初步通報，新增367個新冠肺炎確診案例，打破23日的單日366人確診紀錄。

新加坡新增278起新冠肺炎病例 總數破五萬

聯合早報報導，新加坡今天（7月30日）新增278起冠病病例，總病例達5萬1809起。

日本東京單日確診創新高 政府發錢籲居酒屋縮短營業時間

日本NHK報導，東京都30日新增367例新冠肺炎確診，創下新高。都政府考慮到許多患者是因為在餐廳和確診者共同進餐而感染，...

「旅遊泡泡」破滅 多國疫情反彈 邊境管制又加嚴

新冠肺炎疫情重創全球旅遊業，歐洲、澳洲、紐西蘭等國構建區域間「旅遊泡泡」挽回損失的想法，也因疫情反彈而破滅。歐洲多國6月中起逐步放鬆邊境管制，但隨著西班牙病例激增，近日英、法、德等國紛紛重新對西班牙實行旅遊限制。而最早提出「旅遊泡泡」的紐西蘭和澳洲至今仍未能將其落實。

孟買貧民窟過半染疫 正可群體免疫？

貧民窟染疫反而有達成群體免疫的可能？孟買是印度疫情最嚴重的城市之一，人口密集的貧民窟更是重災區。市政府委託研究顯示，孟買貧民窟有57％居民感染新冠肺炎，比率遠高於非貧民窟居民...

英再預購6千萬劑疫苗 人均疫苗數居全球之冠

英國政府證實，已經和法國大藥廠賽諾菲（Sanofi）與英國藥廠葛蘭素史克（GSK）簽訂疫苗協議，預購量為6000萬劑，預期最快能在明年夏季開始接種。英國政府第4次出手簽下有潛力的新冠疫苗，目前總計預定2.5億劑，已取得的人均疫苗數量高居全球之冠。

香港連8日確診破百、染疫數破3000 病床擠爆

香港新冠疫情持續嚴峻，昨新增確診個案118宗，連續8日破百，總感染人數突破3000人，累計有24人病逝。瑪嘉烈醫院出現員工連環感染，四名支援人員初步確診。而東華三院寶鍾全英和屯門康和安老院則各增2人和6人確診。因確診人數攀升，醫院病床擠爆，有患者發病12天仍無法入院。

共和黨德州眾議員高梅特確診 波洛西下令議場強制戴罩

共和黨籍德州聯邦眾議員高梅特(Louie Gohmert)原訂29日上午陪同川普總統搭乘空軍一號(Air Force One)赴德州展開競選募款，但臨行之前接受新冠病毒檢測結果呈現陽性，立刻從隨行名單緊急剔除；高梅特後來受訪時證實染疫，自稱會隔離10日，但幕僚竟把染疫歸究給戴口罩所致。

印度第3階段解封 取消宵禁開放體育館

印度內政部昨晚公布第3階段解封（Unlock 3.0）措施，從8月1日起取消宵禁，開放瑜伽場所與體育館，但學校、電影院、...

紐時調查：全美270大學 逾6300人染疫

在各大學決定是否返校上課及重開校園之際，紐約時報調查顯示，全美270所大學至少發生6300起新冠病毒感染病例；美國醫學會期刊(JAMA)29日則發表研究指出，今年春季各州因應新冠疫情做出的關閉學校決定，可能挽救了成千上萬人生命，防止更多人染疫。

鍾南山：香港出現社區感染 應展開全民核酸篩查

中國工程院院士鍾南山29日表示，根據目前香港每日新增病例的數據來看，香港疫情正在發展之中，已經出現了社區傳染，但還沒有出...

圖表看疫情／美染疫死亡破15萬人 日本確診首度單日破千

根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，美國因感染新冠病毒病故的人數已超過15萬人，境內確診總人數超過439萬人，為全球疫情最嚴重的國家。

熱門新聞

急赴北榮探視李登輝 曾文惠憔悴返翠山莊

軍公教不調薪？人事總處今年只送一個建議案

李曾文惠、媳婦張月雲步出翠山莊 探李前總統

前總統李登輝狀況不佳 陳水扁曝當年李曾經教他的事

數位身分證遭質疑資安風險…10月換發難產 唐鳳盼設個資機構

影／兩天增9名境外 詹長權重申：台灣應全面普篩

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。