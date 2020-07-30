香港連8日確診破百、染疫數破3000 病床擠爆

香港新冠疫情持續嚴峻，昨新增確診個案118宗，連續8日破百，總感染人數突破3000人，累計有24人病逝。瑪嘉烈醫院出現員工連環感染，四名支援人員初步確診。而東華三院寶鍾全英和屯門康和安老院則各增2人和6人確診。因確診人數攀升，醫院病床擠爆，有患者發病12天仍無法入院。

文匯報報導，香港每日確診逾百宗，公立醫院隔離病房迫爆，據悉昨日仍有逾百名患者輪候入院；連接收密切接觸者的檢疫設施也幾近飽和，更有住在屋邨的確診者因無床位，發病12天仍未入院，其同住的密切接觸者也未被送入檢疫中心，已有兩人中招。

另據大公報報導，瑪嘉烈醫院首度失守，四名支援人員染疫。有醫學專家認為，醫護人員互相感染，應是其中一人在社區受感染後在院內「播毒」。而醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超認為，瑪嘉烈醫院單日有數名職員染疫，多數是院內感染，因三人同在一病房工作，難免有接觸。

他指出，現時社區控制做得不夠好，估計是其中一名醫護在社區受到家人或朋友感染，變成隱形患者，再將病毒帶入病房。他更警告，「院內感染如果控制不好，醫院隨時會出現數以百計患者。」

另外，伊利沙伯醫院A6內科病房本月中曾出現群組爆發，一名92歲女長期病患者疑受兒子感染，住院期間確診兼傳染給同一病格六名病人。當中，一名76歲女病人昨日早上離世。這也是首宗院內感染而離世個案。

鍾南山：疫情關鍵在防控

針對香港疫情，中國工程學院院士鍾南山認為，香港患病率與死亡率數據不算多，但疫情發展到社區，目前未出現如西方國家般的幾何級數增長，說明政府及社會的干預起了很大作用，現正處於一個拉鋸戰，關鍵在於疫情防控工作。他建議在香港開展全民免費核酸篩查，假如疫情進一步惡化，應該在行政上要求所有人檢測。