紐時調查：全美270大學 逾6300人染疫

在各大學決定是否返校上課及重開校園之際，紐約時報調查顯示，全美270所大學至少發生6300起新冠病毒感染病例；美國醫學會期刊(JAMA)29日則發表研究指出，今年春季各州因應新冠疫情做出的關閉學校決定，可能挽救了成千上萬人生命，防止更多人染疫。

JAMA的研究集中在春季六周期間，結果發現，各校停課「可能在26天內減少約137萬例新冠病毒確診病例，在16天內減少4萬600人死亡」，但研究作者承認，此發現不能廣泛適用於今日；因為春季關閉校園前，並未實施縮小班級規模、保持社交安全距離和戴口罩等為重開校園而採取的審慎因應措施。

至於紐時的校園染疫調查，針對美國公立四年制大學及參與體育比賽或屬於精英研究大學成員的私立院校；總計連繫了近千所教育機構，堪稱迄今最全面的校園染疫調查，但其中有數百所學校未予回應，且仍有數以百計私校和社區學院未涵蓋在內，提供訊息的大多數學校新學年都還沒有開始。紐時指出，相關數據結果幾乎肯定「低估」。

顯而易見的是，儘管各校為安全返校上課籌畫數月，校園生活發生巨大變化，但新冠病毒已在大學校園內廣泛傳播。

紐約指出，由於各校規模大小差別甚鉅，加上部分學校拒絕提供資訊，若依染疫總數來比較不同學校，並無法提供全面風險樣貌。據紐時調查資訊，各校3月1日至7月28日通報染病人數最多的前三所大學，分別是奧斯汀德州大學(449人)、佛羅里達中央大學(438人)和喬治亞大學(390人)。

目前，加州州立大學系統已將大多數秋季課程轉移為線上授課。其他包括大學運動聯盟愛國者聯盟(Patriot League)和常春藤聯盟(Ivy League)成員已決定不舉辦秋季運動。但許多院校仍計畫在未來幾天歡迎新生進入校園，並將舉辦面對面授課活動和體育賽事。