快訊

卯澳灣今引爆13顆未爆彈 巨大聲響海面水花直衝天際

打架換警局長2.0？「速食治安」真能解決社會問題？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

曾主張「喝伏特加防疫」 白俄總統爆染疫

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導
白俄羅斯總統盧卡申科28日自爆曾確診新冠肺炎，但沒有出現任何症狀，是無症狀患者，目前已經痊癒。(photo by wikimedia)
白俄羅斯總統盧卡申科28日自爆曾確診新冠肺炎，但沒有出現任何症狀，是無症狀患者，目前已經痊癒。(photo by wikimedia)

白俄總統自爆曾染新冠肺炎，目前已經痊癒。過去曾諷刺新冠疫情是「精神病」，甚至建議喝伏特加及打冰球等方式防疫的白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）於28日自爆曾確診新冠肺炎，但沒有出現任何症狀，是無症狀患者，目前已經痊癒。

據《CNN》報導，白俄羅斯總統盧卡申科於28日巡視軍事基地時向眾人道歉，「這太令人驚訝了，你們今天看到的是一位從新冠病毒中康復，並且還一邊工作的人。」他補充，醫師昨天診斷他是無症狀患者，「如同我所說，我國97％的病人沒有出現症狀，感謝上帝我也是其中之一。」

據《Arab News》報導，現年65歲的盧卡申科是少數未下達強制性防疫措施的國家領導人之一，他先前曾質疑感染新冠肺炎的嚴重性，認為白俄羅斯沒有人會死於新冠肺炎，任何病逝的人都是由心臟病或糖尿病等潛在疾病所造成，諷刺新冠疫情是「精神病」，甚至建議以喝伏特加、洗三溫暖及打冰球等方式來防疫。

盧卡申科並未具體說明是在何時確診感染新冠肺炎，但他曾在今年6月在莫斯科的閱兵儀式上會見俄羅斯總統普丁。而俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫表示，「普丁身體狀況良好，並未染疫。」

據官方數據，截至28日止，白俄羅斯已通報67,366例新冠確診，其中543例死亡。

【更多精采內容，詳見

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

美染疫死亡破15萬人 眾議院強制戴口罩

防中國侵台 美眾議員提案：授權總統動武護台、美台總統互訪

台中籌設防疫宿舍 因應境外生開學

新冠肺炎全球1676萬例確診 逾66萬人染疫病故

相關新聞

圖表看疫情／美染疫死亡破15萬人 日本確診首度單日破千

根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，美國因感染新冠病毒病故的人數已超過15萬人，境內確診總人數超過439萬人，為全球疫情最嚴重的國家。

連兩天確診破百 陸昨新增105例含本土102例

據大陸國家衛健委今發布，大陸29日新增確診病例105例，其中境外移入病例3例（廣東1例，雲南1例，陝西1例），本土病例1...

7月30日新冠肺炎全球最新情報 美國染疫病故人數超過15萬人

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）延燒，疫情衝擊旅遊業，首5月營收損失逾9兆元；美國染疫病故人數超過15...

日本鬆綁管制措施 8月5日起持居留權外國人可再入境

日本為了防疫，目前對146國實施入境管制措施，持有日本居留資格的外國派駐人員或留學生出境到這些國家後無法再入境。但昨天外...

美議員堅拒口罩結果確診 同僚和司法部長健康堪憂

美國新聞網站Politico報導，共和黨籍聯邦眾議員戈默特在疫情期間堅持不戴口罩，今天確診2019冠狀病毒疾病（COVI...

夏季也不能鬆懈 世衛示警：新冠病毒喜歡所有天氣

世界衛生組織（ＷＨＯ）廿八日表示，新冠病毒「喜歡所有的天氣」，沒有季節性限制，不像多數病毒疫情會隨季節起伏。

陸港單日確診數雙破百 港餐廳禁內用引罵聲

香港新冠肺炎疫情持續擴大，昨新增確診案例一一八例，連續八天破百例，累計確診個案逾三千例。大陸昨通報新增確診病例也破百，創...

英加碼預購6,000萬劑 人均疫苗數居全球之冠

英國政府29日證實，已經和法國大藥廠賽諾菲（Sanofi）與英國藥廠葛蘭素史克（GSK）簽訂疫苗供貨協議，確保為6,00...

美國莫德納疫苗 傳開價一療程兩劑50至60美元

英國「金融時報」今天引述匿名消息人士說法報導，美國生技公司莫德納所研發的新型冠狀病毒疫苗，打算開價每一療程兩劑50至60...

強生憂兩周內爆第二波疫情 傳英國本周將再隔離這兩國

每日郵報29日援引一位英國政府高官談話報導指出，英相強生認為，英國恐在兩周內迎來第二波疫情，英國政府也準備對更多從歐洲國...

香港新增確診118例 累計確診破三千

香港今日新增118例新冠肺炎疫情案例，其中包含113例本土感染個案，累計確診達3002例，有24名確診者離世。

全球疫情未歇 泰國緊急狀態延長至8月底

泰國內閣會議今天通過緊急狀態再度延長到8月底，以便有效控制疫情。而泰國政府將再放寬外國人入境泰國，以促進經濟發展，但何時...

熱門新聞

北榮證實李登輝狀況不佳 蔡英文賴清德蘇貞昌急赴探視

急赴北榮探視李登輝 曾文惠憔悴返翠山莊

軍公教不調薪？人事總處今年只送一個建議案

前總統李登輝狀況不佳 親友進出台北榮總

影／新冠肺炎+0 陳時中：移工病毒微弱陽性爭取泰方二驗

影／批火車不會進基隆張冠李戴 林右昌：輕軌比火車快

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。