曾主張「喝伏特加防疫」 白俄總統爆染疫

白俄總統自爆曾染新冠肺炎，目前已經痊癒。過去曾諷刺新冠疫情是「精神病」，甚至建議喝伏特加及打冰球等方式防疫的白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）於28日自爆曾確診新冠肺炎，但沒有出現任何症狀，是無症狀患者，目前已經痊癒。

據《CNN》報導，白俄羅斯總統盧卡申科於28日巡視軍事基地時向眾人道歉，「這太令人驚訝了，你們今天看到的是一位從新冠病毒中康復，並且還一邊工作的人。」他補充，醫師昨天診斷他是無症狀患者，「如同我所說，我國97％的病人沒有出現症狀，感謝上帝我也是其中之一。」

據《Arab News》報導，現年65歲的盧卡申科是少數未下達強制性防疫措施的國家領導人之一，他先前曾質疑感染新冠肺炎的嚴重性，認為白俄羅斯沒有人會死於新冠肺炎，任何病逝的人都是由心臟病或糖尿病等潛在疾病所造成，諷刺新冠疫情是「精神病」，甚至建議以喝伏特加、洗三溫暖及打冰球等方式來防疫。

盧卡申科並未具體說明是在何時確診感染新冠肺炎，但他曾在今年6月在莫斯科的閱兵儀式上會見俄羅斯總統普丁。而俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫表示，「普丁身體狀況良好，並未染疫。」

據官方數據，截至28日止，白俄羅斯已通報67,366例新冠確診，其中543例死亡。

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