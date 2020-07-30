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夏季也不能鬆懈 世衛示警：新冠病毒喜歡所有天氣

聯合報 / 編譯樊蕙／綜合報導

世界衛生組織（ＷＨＯ）廿八日表示，新冠病毒「喜歡所有的天氣」，沒有季節性限制，不像多數病毒疫情會隨季節起伏。

路透報導，世衛發言人馬格麗特．哈里斯在日內瓦一場簡報中表示：「許多人還在想季節性。我們現在必須理解的是，這是一種新型病毒，情況不一樣。這種病毒喜歡所有天氣。」

哈里斯警告，北半球不應因為進入夏季就鬆懈，因為新冠病毒不像流感受到季節影響。

包括美國傳染病專家佛奇在內的多位公衛官員，早在疫情剛爆發時就已警告，就算感染率回落，第二波疫情也可能會在秋季爆發。

許多歐洲國家原本已經控制住新冠病毒疫情，確診個案數量卻又開始回升，讓人更加擔憂第二波疫情來襲。

各國政府敦促民眾，夏季聚會與假期出遊必須更加提高警覺。公衛官員也警告，民眾面對疫情的態度散漫，恐讓歐陸陷入危機。ＢＢＣ報導，荷蘭、法國西班牙都出現年輕人假期聚會未保持社交距離而群聚感染狀況。

世衛組織歐洲區域主任克魯格說，年輕人感染情況增加，可能助長歐陸這波疫情。克魯格說，他有兩個女兒，知道年輕人「不想錯過夏季」，但年輕人也該注意防疫。

由於感染病例激增，比利時已加強限制社交接觸，西班牙巴塞隆納也已關閉體育館與夜店；德國過去兩周的感染個案增幅也令人擔憂。

另外，美國廿八日通報近一千三百個新冠肺炎死亡病例，創五月以來最大單日增幅。日本廿九日通報新增超過千例，創下單日新高，也是首度破千。

疫情 西班牙 新冠肺炎 法國 日本 社交距離

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