夏季也不能鬆懈 世衛示警：新冠病毒喜歡所有天氣

世界衛生組織（ＷＨＯ）廿八日表示，新冠病毒「喜歡所有的天氣」，沒有季節性限制，不像多數病毒疫情會隨季節起伏。

路透報導，世衛發言人馬格麗特．哈里斯在日內瓦一場簡報中表示：「許多人還在想季節性。我們現在必須理解的是，這是一種新型病毒，情況不一樣。這種病毒喜歡所有天氣。」

哈里斯警告，北半球不應因為進入夏季就鬆懈，因為新冠病毒不像流感受到季節影響。

包括美國傳染病專家佛奇在內的多位公衛官員，早在疫情剛爆發時就已警告，就算感染率回落，第二波疫情也可能會在秋季爆發。

許多歐洲國家原本已經控制住新冠病毒疫情，確診個案數量卻又開始回升，讓人更加擔憂第二波疫情來襲。

各國政府敦促民眾，夏季聚會與假期出遊必須更加提高警覺。公衛官員也警告，民眾面對疫情的態度散漫，恐讓歐陸陷入危機。ＢＢＣ報導，荷蘭、法國和西班牙都出現年輕人假期聚會未保持社交距離而群聚感染狀況。

世衛組織歐洲區域主任克魯格說，年輕人感染情況增加，可能助長歐陸這波疫情。克魯格說，他有兩個女兒，知道年輕人「不想錯過夏季」，但年輕人也該注意防疫。

由於感染病例激增，比利時已加強限制社交接觸，西班牙巴塞隆納也已關閉體育館與夜店；德國過去兩周的感染個案增幅也令人擔憂。

另外，美國廿八日通報近一千三百個新冠肺炎死亡病例，創五月以來最大單日增幅。日本廿九日通報新增超過千例，創下單日新高，也是首度破千。