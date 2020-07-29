疫情紅區增至21州 佛州一夜191死創紀錄

聯邦政府26日公布的最新報告顯示，21州屬於新冠肺炎疫情「紅區」，即上星期突破每10萬人超過100個新病例；白宮健康顧問佛奇(Anthony Fauci)28日表示，印第安納、俄亥俄、田納西和肯塔基州出現疫情大爆發跡象，佛州28日就有191人一夕間病逝，再創新紀錄。

紐約時報(NYT)報導，紅區的21州分別為阿拉巴馬州、亞利桑納州、堪薩斯州、加州、佛州、喬治亞州、愛達荷州、愛阿華州、堪薩斯州、路易斯安納州、密西西比州、密蘇里州、內華達州、北卡羅來納州、北達科他州、奧克拉荷馬州、南卡羅來納州、田納西州、德州、猶他州和威斯康辛州。

密蘇里州、北達科他州和威斯康辛州於7月中的聯邦報告公布時，還沒列入紅區。

聯邦當局26日公布報告並呼籲這些州加強防疫，但川普總統仍於隔日呼籲更多州重啟。

報告指出，北卡必須關閉無法維持社交距離的場所，並強調各州頒布強制口罩令的重要性。

佛蒙特州是唯一屬於「綠區」的州，表示每周每10萬人少於十個新病例；哥倫比亞特區屬於「黃區」，即每周每10萬人有十到100個新病例。

但紐時指出，黃區州的許多個別地區，也符合紅區的標準。

佛奇28日表示，印第安納、俄亥俄、田納西和肯塔基州出現疫情大爆發跡象；他解釋，這四州的確診率增加，這是疫情惡化的前兆。

川普等人將全國確診人數增加歸咎於擴大檢測，但確診率增加不能怪罪擴大檢測。

佛奇說：「這是肯定會爆發的跡象，不容忽視。」

新冠肺炎影響南部甚劇，但最近疫情有緩和趨勢；但新冠肺炎病例在節制27日的七天平均內，於印第安納、肯塔基和田納西州增加逾10%。

國家廣播公司(NBC news)報導，佛州28日傳出191人一夜死亡的消息，這是疫情開始以來的24小時新高紀錄，這讓佛州病逝人數增至6240人。

另在邁阿密海莉亞市(Hialeah)殯儀館外，出現疑似冰存病歿者屍體的冷藏車，引起居民恐慌和抗議。

海莉亞市市長赫南德斯(Carlos Hernndez)表示，冷藏車裡卻存冰存屍體，但並非新冠肺炎病逝者；居民抗議後，冷藏車28日移到住戶看不到、且有圍籬之處。