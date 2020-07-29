世衛：新冠病毒喜歡所有天氣 別以為夏天就安全

約翰霍普金斯大學(JHU)統計，截至28日，全球已有逾1666萬人確診感染新冠病毒，死亡個案超過65萬例；全美確診個案至少434萬6748例，14萬9180人死亡；世界衛生組織(WHO)28日表示，新冠病毒「喜歡所有的天氣」，沒有季節性的限制，不像多數病毒，疫情會隨季節起伏。

路透(Reuters)報導，WHO發言人馬格麗特‧哈里斯(Margaret Harris)在日內瓦(Geneva)一場虛擬簡報中表示：「許多人還在想季節性；我們現在必須理解的是，這是一種新型病毒，它的表現不一樣；夏天是問題，但這種病毒喜歡所有的天氣。」

哈里斯警告，北半球不應因為進入夏季就感到自滿，因為新冠病毒不像流感病毒有跟隨季節的趨勢。

她說：「這場疫情將是一個大浪潮，會上漲與回落；我們最好能夠擊敗它，能夠游刃有餘地應對它。」

包括傳染病專家佛奇(Anthony Fauci)在內的多位公衛官員，早在疫情剛爆發時就已警告，就算感染率回落，第二波疫情也可能會在秋季爆發。

許多歐洲國家原本已經控制住新冠病毒疫情，確診個案數量卻又開始回升，讓人更加擔憂第二波疫情來襲。

各國政府敦促民眾，面對夏季聚會與假期的誘惑，必須更加提高警覺；公衛官員也警告，民眾面對疫情的態度散漫，恐讓歐陸陷入危機。

由於感染個案激增，比利時已加強限制社交接觸，西班牙巴塞隆納也已關閉體育館與夜店；德國過去兩周的感染個案增幅也令人擔憂。

許多國家個案數量回升前，都經過安定的數周；各地陸續解封後，似乎也沒有造成重大的後果；德國柏林漢保德大學(Humboldt University)教授布羅克曼(Dirk Brockmann)說，如果感染個案增加與解封有關、而不是因為民眾防疫態度鬆懈，更早就會出現更明顯的跡象；而現在的情況似乎仰賴人類行為。

德國疾病防控機構羅伯特‧科赫研究所(Robert Koch Institute)所長威勒(Lothar Wieler)首度敦促民眾，出門時若無法保持5呎社交距離時，就要戴口罩。