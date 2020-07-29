香港病床不足…染疫女患者 居家4天染2子

香港昨日連續第七天逾百宗，公立醫院已不勝負荷，逾百名患者因為病床不足，滯留在家等待入院消息。其中，一名確診女子在家等候四天仍未獲安排入院，與其同住的兩名兒子疑因此染疫；另外，香港著名時裝設計師鄧達智確診逾四日，至昨晚才獲入院。

香港文匯報報導，北區一名上周確診的女子，在家等候四天仍未入院，其同住的兩名兒子也未獲安排到隔離營，疑因與患者共處，兩名兒子最終也染疫。據悉，該名女子在家等候入院期間，一直與丈夫、兩名兒子和外傭居住，其兩名兒子前日也確診，目前留醫沙田威爾斯醫院，該名女患者則在北區醫院。

鄧達智染疫 入院亦等四天

香港著名時裝設計師鄧達智自上周五確診新冠肺炎後，直至昨晚才收到入院通知。他入院前表示，由於家中的密切接觸者都已安排進入檢疫中心，他毋須擔心傳染家人，加上家中儲糧也足夠，「有家人住附近，也有親戚朋友送，放我屋企窗口，自己去拿就得。」