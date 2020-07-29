加州百人婚禮新郎新娘8客染疫 德州家族烤肉14人確診1死

新冠疫情傳播嚴重，全美發生多起郡聚感染新冠病毒事件。今年7月4日美國獨立紀念日當天，一對新人在加州舊金山聖伯多祿聖保祿堂(Ss. Peter and Paul Church)舉辦廣邀上百名親友參加的婚禮。婚禮結束後，新郎新娘以及八名賓客，陸續確診新冠病毒。同時，德州格林家族在疫情紓緩後相聚烤肉，未料14人新冠病毐檢測呈陽性反應，其中一人死亡。

柏克萊加大傳染病學專家史瓦茲柏格(John Swartzberg)指出，新人賓客感染的事情令他感到憤怒，「公共衛生官家一直苦口婆心，勸告民眾有關群聚的染疫風險，正是為了避免這種案例出現。」

史瓦茲柏格說：「這起事件正是民眾應該為自己負責的最佳實例。」

舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)報導，這場婚禮在聖伯多祿聖保祿堂舉行，事先安排要求出席者遵守保持社交距離防疫準則，座位也保留空間，親朋好友事前接到通知，遵守新規。

在這場婚禮舉行之前幾天，舊金山市府律師賀瑞拉(Dennis Herrera)對市內大主教管轄區發布通知，宣布疫情期間禁止室內群聚。報導指出，婚禮途中，突然有市府官員造訪，以室內群聚明顯違反防疫規定為由，下令儀式立即停止。舊金山市府稱接獲民眾，派員前往了解。

這對新人臨時決定把儀式移到室外，終於完成終身大事。在市府官員要求下，留下觀禮的賓客必須戴口罩，無法保持社交距離的賓客，則各自回到車裡，透過Zoom連線觀看婚禮進行。報導指出，根據婚禮當天影片畫面，參加戶外婚禮的人數約十多人。

兩名參加婚禮的民眾對舊金山紀事報指出，婚禮過後，新郎、新娘以及八名賓客接連確診陽性。報導指，婚禮前，約40名親友及準新人在舊金山知名中餐廳酒吧凱悅匯(Harborview Restaurant and Bar)戶外露台共進價格昂貴的婚禮彩排晚餐。一名賓客表示，晚宴上沒人戴口罩，也沒保持社交距離。

婚禮結束後的聚餐則在新郎親戚位於東灣(East Bay)的住宅後院舉行，某些從聖地牙哥、納許維爾、亞利桑納州前來參加婚禮的親友，則搭機離開舊金山。

凱悅匯發言人劉凱倫(Karen Liu，音譯)對舊金山紀事報表示，無法證實或否認傳聞內容，「但以我個人觀察，當天客人們有戴口罩，座位也根據保持社交距離規定而分開。」

在德州主辦家族烤肉的東尼．格林(Tony Green)對當地媒體WFAA說，他當時覺得這樣的活動應該沒關係，參加聚會的家人甚至沒有真正出門。只是聚在一起，在屋裡閒晃、燒烤。

主辦人格林先生6月在全德州取消封鎖令後，就在他達拉斯家中舉辦簡單家庭聚會，共六人，活動後幾天，他在內的幾位家人都感到不適，包括他太太、他父母親。

之後一個月中，格林家族共14位成員檢測均呈陽性；格林先生的母親未戰勝病魔、不幸死亡，他的岳父塞哈(Rafael Ceja)目前新冠肺炎住院，使用呼吸機治療。

格林先生透過網上募捐平台GoFundMe為岳父塞哈籌醫藥費；他接受採訪時說，塞哈和他妻子、以及他的母親一起去奧斯汀，新冠病毒也因此擴展襲擊其他親戚的家。