輕忽員工外州染疫 麻州醫院爆36人群體確診

麻州春田市(Springfield)的一間醫學中心(Baystate Medical Center)27日公布該院上周爆發36人新冠病毒群聚感染事件的報告，指主要感染源來自一名員工，近日去過一個新冠肺炎熱點州。醫學中心所屬的母公司Baystate Health執行長柯洛克(Mark Keroack)說，此次事件共有23名員工和13名病患受到感染。

因多人連續傳出不適和確診，中心開始全面檢查，並追溯到一名自他州歸來後被檢測出陽性反應的員工，和多名聚集在休息室時摘掉口罩，並且沒有保持社交距離；中心沒有說明疫情發生的區域，但表示並不在新冠患者醫療區。

中心28日有17名住院的新冠肺炎病患，其中三人在加護病房；院方未透露這些病人是有與上周群聚染事件相關。

柯洛克說，醫院正在聯繫7月15日至23日至該院接受治療的患者，為他們做檢測並追蹤觀察；所有進出染疫區的員工，或在該處停留超過15分鐘的員工都需接受病毒檢測；院方再次要求員工加強警惕和謹守相關安全要求，並規定從熱點州返回的工作人員必須隔離14天，並評估醫院雨人所有休息區的使用安全性。

他說，儘管院方在每次輪班前都對員工做發燒和其他症狀的篩查，強制使用口罩和實行全院的社交距離規定，「但一些簡單的失誤還是會發生」，他說此事件表明，新冠病毒具有高度傳染性，必須保持警惕，才能遏制傳播。