巴爾的摩急診醫師染疫犧牲 全美醫護死於疫情逾850人

巴爾的摩「仁慈醫學中心」(Mercy Medical Center)表示，長期任職該院急診中心主任的重症醫師柯斯塔(Joseph Costa) 日前不幸因感染新冠肺炎去世，享年56歲；柯斯塔的大學同學愛咪‧吉默曼(Amy Zimmerman)表示，他不幸死於病魔，適足以提醒新冠疫情有多嚴重。

「國家廣播公司新聞網」(NBC News)28日報導，柯斯塔生前任職仁慈醫學中心23年，2005年當上急診部主任，院方是在26日臉書專頁貼文，證實他的死訊。

醫院信託委員會主席海倫‧阿默斯(Helen Amos)修女及院長緬因(David Maine)聯合聲明表示，柯斯塔從業生涯奉獻於救治病情最嚴重患者，「這場全球大流行病降臨吾人頭上，柯斯塔仍無私地在前線繼續他的工作，值此亟需醫護的時刻，深深投入服務巴爾的摩市及我院病人。」院方表示，柯斯塔醫生將以楷模而長存人們記憶。

柯斯塔的同婚伴侶哈特(David Hart)表示，另一半去世之後，他不停地想到，巴爾的摩市又損失一名急診中心醫師，不再能照顧新冠病患。

吉默曼向國家廣播公司巴爾的摩地方台WBAL表示，柯斯塔才56歲，人很健康，知道要小心，懂得如何仔細自我防護，但還是因新冠而離世，真是提醒大家，這種事誰都可能碰到。

馬里蘭州新冠確診8萬5000多例，約3500人因此病故。依馬里蘭州衛生廳統計，6月時新增案例本來減少，但是到7月再度攀升。

據統計，全美死於新冠病毒疫情的醫護人員逾850人，柯斯塔名列其中。