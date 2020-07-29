勇敢！中國大陸疾控中心主任 接種新冠實驗疫苗

新一輪新冠肺炎疫情正在多個省市擴散，自大連的疫情已使得北京、福建等五個省及直轄市出現相關病例，其中以無症狀感染者及由無症狀轉為確診病例情況為多見，再次引起民眾對疫苗的渴望。中國疾病預防控制中心主任高福在一場研討會上稱，自己已接種一實驗型新冠病毒疫苗。

觀察者網報導，高福是參加阿里健康和美國細胞出版社（Cell Press）在26日共同舉辦的網路研討會。據他透露已注射了其中一種疫苗，希望它能奏效。

高福表示自己接種疫苗是為了增強公眾對疫苗的信心，尤其是反疫苗情緒正在蔓延的當下，這已經開始滋生陰謀論並引發人們對科學家的攻訐。

據報導，同場的美國「細胞」雜誌編輯，同時也是研討會主持人的安德魯·倫內坎普（Andrew Rennekamp）表示：「這是一件勇敢的舉動，它彰顯了高福對疫苗安全性的信念，以及他對科學和公共衛生的承諾。」

高福在研討會上多次表示，希望中美兩國加強合作，團結一致，不希望中國和美國在科學上分開。

環球網引述路透報導，中國正在研發一種新冠肺炎候選疫苗前已對其進行了動物試驗，結果顯示，該疫苗可以在動物身上觸發對新冠病毒的免疫反應。報導稱，這項實驗結果為該疫苗進行早期人體試驗提供了希望。

報導稱，這項疫苗是由中國軍方支持的研究單位投入臨床試驗的第二種候選新冠疫苗，其使用的技術與美國輝瑞公司正在開發的候選疫苗相似。