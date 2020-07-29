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香港連7天逾百人確診 官員沒否認免檢入境肇禍

聯合報 / 香港特派員李春／香港報導
香港新冠肺炎第三波疫情蔓延，連續七天超過百人確診。（中新社）
香港新冠肺炎第三波疫情蔓延，連續七天超過百人確診。（中新社）

香港新冠肺炎第三波疫情蔓延，連續七天超過百人確診。多位學者專家包括三名港府顧問，指第三波疫情源自港府豁免廿多萬人免檢入境，港官終於不再否認。

香港昨天新增一○六宗確診個案，其中本地個案九十八宗，這兩個數字都是過去七日中最低的。新增個案中最集中的是一間建築公司的辦公室群聚感染，涉及十五名工作人員和家人染病。

香港第三波疫情原因引爭議，民間直指特首林鄭月娥特別豁免卅三類人士不用檢疫是肇因，香港學者予以證實。香港理工大學醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒說，其團隊七月初拿取了廿六個香港新冠肺炎病毒株，作基因排序分析，發現在九龍東一帶的病毒株基因排序，與來自菲律賓的病毒株極為相似，而在銅鑼灣禮頓山檢取到的病毒株，就與來自哈薩克機組人員身上的病毒株一樣，因此推斷香港第三輪疫情爆發，很可能是境外移入導致。

香港這波疫情嚴重影響港人生活，港府下令所有餐廳禁止內用。業界估計，香港有七千間餐廳受到影響，多數會選擇提早關門或暫時停業，亦有餐廳將會安排員工放無薪假。

另據大陸官方通報，廿七日大陸新增新冠肺炎確診病例六十八例，其中本土病例六十四例，再創近期新高，來自新疆五十七例，遼寧六例，北京一例。

大陸國務院近日將「做好秋冬季新冠肺炎疫情防控」，作為下半年重點工作任務。大陸國家衛健委副主任王賀勝昨表示，「全國都在為應對秋冬季疫情做準備，相信能夠很好地應對」。

香港理工大學 新冠肺炎 疫情 林鄭月娥

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