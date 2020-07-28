新冠肺炎確診加疑似患者 中國醫療費用達78億

香港推出升級版防疫措施，食肆明日起全日禁止堂食，昨日荃灣享和街一帶多間食肆午膳時間滿座，部分店的客人要排隊等候入內，有餐廳稱全日禁堂食對生意打擊大，或會停業及減人手。香港餐飲聯業協會會長黃家和估計，禁7天堂食將令飲食業損失約16億至20億元，料有約7000間食肆將提早關門或暫停營業。

2020-07-28 15:21