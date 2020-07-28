新冠肺炎確診加疑似患者 中國醫療費用達78億
衛生官員今天表示，截至19日，中國2019冠狀病毒疾病確診和疑似患者產生醫保結算13.55萬人次，涉及醫療費用人民幣18.47億元（約合新台幣78億元），醫保支付12.32億元，支付比例67%。
據陸媒新京報官網，中國國務院新聞辦公室28日舉行國務院政策例行吹風會，國家醫保局醫藥服務管理司司長熊先軍作上述表示。
熊先軍說，截至7月19日，中國全國的確診和疑似患者發生醫保結算13.55萬人次，涉及醫療費用18.47億元，醫保支付12.32億元，支付比例達到67%。
他表示，為確保患者不因費用問題影響就醫、確保收治醫院不因支付政策影響救治，對確診和疑似患者全部實行先救治、後結算，對承擔救治任務的醫療機構撥付專項資金，緩解醫療機構資金壓力，並及時與醫療機構進行結算。
據中國國家衛生健康委員會通報，截至27日午夜，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團累計報告的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例8萬3959例，累計追蹤到的密切接觸者78萬2284人，累計治癒出院病例7萬8934例，累計死亡病例4634例。
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