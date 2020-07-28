6周來全球確診倍增 65萬染疫死 近1/3在歐洲

全球新冠病毒確診病例超過1632萬，美洲仍是重災區，西班牙等地疫情再起，迫使鄰國重新實施旅遊限制。世界衛生組織秘書長譚德塞27日說，30日將再召集世衛緊急委員會討論疫情。

譚德塞表示，雖然全球已非常努力對抗疫情，「前方路途還是相當艱困漫長」。世衛統計顯示，全球確診病例過去六周就增加一倍。

死亡的人數已超過65萬名，其中將近三分之一出現在歐洲。中央社引述法新社彙整的官方數據顯示，自7月9日以來，全球新增死亡病例達10萬起以上；近兩個多月來，病亡人數已增加1倍。

拉丁美洲與加勒比海地區近來疫情升溫，當地累計確診病例一度超越北美洲地區。但美國隨後又傳出單日新增五萬多例確診，使得北美再度成為全球疫情最嚴重地區，美國和加拿大至27日共434萬多人確診。

墨西哥4.3萬人病故 全球第4高

世衛突發衛生事件執行主任萊恩表示，這類旅遊限制措施無法長期持續，目前沒有一體適用的防疫作法。世衛官員承認，疫情再起的國家可能必須再度實施各種防疫限制，但時間應盡量縮短，受影響範圍應盡量縮小。萊恩說，「我們愈了解病毒，就愈能精確的防控」。

墨西哥衛生部今天通報新增5480人確診新冠肺炎，又有306人不治；墨西哥確診總數達39萬516人，染疫死亡數有4萬3680人，是全球染疫死亡人數第4高國家。

德農場174人確診 500人隔離

歐洲新聞台報導，德國巴伐利亞邦一處農場出現174名農工確診，全農場500人都接受隔離。英國則出現第一例寵物貓確診新冠肺炎，據信是遭到確診的飼主傳染，目前飼主與貓都已經痊癒。

奧地利總理庫爾茨有鑑於疫情回溫，上周宣布超市、零售店、郵局與銀行等場所強制戴口罩。奧地利薩爾斯堡附近度假城鎮聖沃夫岡24日有44人確診，感染源疑是鎮上酒吧派對，當地酒吧與夜店必須提前打烊。

法國近日對密閉公共場所未戴口罩者罰款135歐元（約158美元），義大利南部坎佩尼亞更對不戴口罩者祭出高達1000歐元（約1176美元）罰款。

印尼破10萬例「有失控風險」

印尼27日證實境內出現第10萬起新冠肺炎確診病例。紅十字會（Red Cross）警告，這個全球人口第4大國的公衛危機有失控的風險。

印度每日新增新冠肺炎病例在25日首次突破5萬例，26日新增4萬9000多例，累計確診病例逾143萬人，但印度政府仍預計8月起執行第三階段解封，還可能開放電影院營業。