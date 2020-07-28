港疫情失控…「限聚令」再升級 全天候禁堂食、戴口罩

香港新冠肺炎疫情失控，確診者昨天再創新高，新增145確診個案，其中142例屬本地感染，當中59例源頭未明；香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君說，現時無法預計香港疫情趨勢，若再控制不住疫情，數字可能會以幾何級數上升。

連6天確診超過百例

這是香港連續第6天確診個案超過百例，香港衛生防護中心說，145例確診個案中有56例與家人及朋友聚餐有關，11例與工作地方相關，與食肆相關個案5至6例。

香港醫院管理局總行政經理何婉霞說，至昨天中午有超過100名確診患者等候入院，另有約200人轉到二線隔離病房，101位病人轉送鯉魚門度假村隔離設施。昨有兩名新冠肺炎病人離世，死亡增至20例。

不戴口罩罰645美元

在新冠肺炎疫情失控下，香港推出升級版防疫措施，包括全港食肆餐廳全日禁止內用，只能外帶；體育處所及游泳池關閉；限聚令由四人收緊至只准兩人同行；強制市民於室內或室外公共場所戴口罩，不戴者最高可罰款5000港元(約645美元)。

港府新措施29日凌晨生效，為期七天，至8月4日。港府政務司司長張建宗說，疫情相當嚴峻，短期內難以完全消除社區隱形傳播鏈，大規模爆發風險非常高。他呼籲香港民眾盡量留在家中，減少外出和社交接觸，並強烈呼籲全港雇主讓雇員在家中工作。港府升級版防疫措施公布前後，香港各大超市和商店再掀搶購潮，人們紛紛搶購食品、蔬菜以及消毒用品。