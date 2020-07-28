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港府防疫破功 港澳辦助建方艙、提高檢測力

世界日報 / 香港新聞組／香港28日電

香港疫情持續延燒，國務院港澳辦表示，應港府請求，中央將協助控制香港疫情，提高當地核酸檢測能力、加快建設臨時隔離及治療中心。

在連續五天新增確診病例破百後，香港政務司司長張建宗昨指，特首林鄭月娥已向中央作出請求，包括加大力度檢測，以及協助香港在亞博館建立「方艙醫院」，最多可提供2000個床位，同時，她也希望中央如成功研發疫苗可提供香港，請求均獲得中央積極和正面回應。據悉，「方艙醫院」最快下周可開始啟用。

根據央視新聞，國務院港澳事務辦公室27日以發言人名義發表談話表示，由於疫情快速蔓延，香港核酸檢測能力、醫療系統和隔離檢疫設施已難以滿足需要，港府就此向中央政府提出了請求。

發言人說，中央政府將應特別行政區政府提出的請求，提供一切必要的支持和幫助，特別是提高特別行政區核酸檢測能力、加快建設臨時隔離及治療中心等，以協助特別行政區儘快控制疫情。

另外，早前到過武漢調查的港大微生物學系講座教授袁國勇接受英國廣播公司訪問時說，相信湖北武漢市官員，有隱瞞當地最初的新型肺炎疫情。據香港電台消息，袁國勇說，當他們去到華南海鮮市場時，見到市場已經完全清理好，已經沒有什麼可以看，可以形容為「犯罪現場」被打亂，令他們無辦法確認導致人類受感染的病毒動物宿主，因此他懷疑官員曾經掩飾疫情，未有即時對外公布信息。

新冠肺炎 COVID-19

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