香港跨境司機首確診 粵收緊入境限制

生署生防護中心傳染病處主任張竹君昨日證實，一名獲豁免強制檢疫的港深跨境貨車司機確診，為首宗跨境貨車司機確診個案，他主要的活動範圍在上水。鑑於疫情嚴峻，廣東省昨日公布加強對香港跨境貨車司機的入境管理，若符合特定情況，司機豁免入境隔離的資格會被暫時取消。

文匯報報導，該名確診的跨境貨車司機，曾於本月20日至21日到過羅湖，在深圳有居所，在香港時則居於上水，期間曾到過區內石湖墟街市。他於本月24日開始發燒，求診後送院。與其同住妻子亦於本月25日出現病徵，目前未知感染源頭。

運輸署昨日發稿指出，廣東省已加強對香港跨境貨車司機的入境管理措施，若司機在香港所居樓宇的過往14天內曾有確診個案，其豁免入境隔離的資格會被暫時取消，直至樓宇最後一個確診個案公布後14天為止。

另外，上水屠房昨日再多兩名買手確診及初步確診，生防護中心已要求屠房進行大清洗，並安排確診者的密切接觸者進行隔離檢疫，非密切接觸者亦需接受病毒測試。

1人染病 全公司司機14天禁入境

明報報導，有跨境貨車司機確診後，內地隨即收緊跨境貨車司機入境要求，若司機在香港所居住的樓宇有確診個案，司機在該個案確診日期起計14日不能入境內地；此外，若有跨境貨車司機確診，同公司的其他司機，以及所有接觸過病人的司機，亦禁入內地14日。