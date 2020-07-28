快訊

雨彈升級！18縣市豪雨大雨特報 嘉義達豪雨等級

我增5境外移入新冠肺炎 4例來自菲律賓、1例香港

聽新聞
test
0:00 / 0:00

袁國勇指武漢官員瞞疫 爆料影片下架惹議

德國之聲 / 德國之聲

傳染病權威專家丶香港大學微生物學系講座教授袁國勇周一（27日）接受英國廣播公司（BBC）節目《BBC Panorama》專訪時透露，他早於1月12日發現深圳一個曾到武漢的家庭確診，意味著新冠病毒出現人傳人。

袁國勇在訪問中說：「我知道病毒傳播率有多快，我知道他們是從醫院感染的，我也知道病毒會隨著人搭乘航班傳播到千裡之外的城市。」報導指他即時通報中國有關部門，但當局不斷淡化疫情的嚴重性，並沒有向外公開情況。

1月18日，袁以中國國家衛生健康委員會高級專家組成員身份，和鐘南山一起前往武漢視察，他在訪問中稱看到華南海鮮市場已被清洗，什麼也看不到，「就像『犯罪現場』已被擾亂」（the crime scene was already disturbed），讓專家無法追尋導致人類感染病毒的動物宿主。

他又懷疑武漢官員掩藏區內有多宗病例，特別是醫護人員受感染，「當地官員本應立即上報信息，卻沒有容許這種工作進行」。

延伸閱讀：疫情何時了？袁國勇說不會完

言論多次「下架」

袁國勇是2003年全球首位確認薩斯（SARS）病原體為冠狀病毒的學者，有「抗疫英雄」之譽。

有關報導獲《太陽報》等多間英國傳媒轉載，但本來上傳於BBC YouTube官方頻道的影片突然改為私人性質無法觀看，引起外界猜測。

這已不是袁國勇言論首次「下架」。他今年3月曾在《明報》發表題為《大流行緣起武漢，十七年教訓盡忘》的文章，批評中國人吃野味的「陋習劣根」是病毒之源，遭親北京媒體點名批評，他其後道歉並收回文章，但撤稿當天接受深圳衛視及直新聞專訪時直言中國人未汲取薩斯（SARS）教訓，又指「開頭我們有的地方做得不好，我們要承認的，不要回避真實」。

袁國勇4月又曾批評港府輕視疫情，形容有些官員「不見棺材不流眼淚」（意指死到臨頭仍無危機感），他兩天後就「用詞過激」收回言論並致歉。

今年6月，袁國勇率領的研究團隊在國際醫學期刊《刺針》發表文章，推算湖北5900萬人口中有220萬人曾感染新冠，遠高於官方當時公布的6.8萬人，料當地多達97%感染者因無明顯病徵而沒被確診。有關研究遭中國官媒及香港建制派政客批評。

李澄欣/鄒宗翰（綜合報導）

© 2020年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究

本文章由德國之聲授權提供】

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

港大教授BBC受訪 質疑中國掩飾疫情

疫情再起 「協助防疫的」港大微生物系教授傳爆離職潮

港單日破百確診！學者：若持續惡化 須考慮「禁足令」

香港官員稱疫情失控 專家憂心：病毒變種恐1傳4

相關新聞

西班牙疫情反彈！總理痛批英國隔離自西返國旅客14天

英國政府宣布25日晚間11時起，所有從西班牙入境的旅客都必須隔離檢疫14天後，西班牙正努力拯救其四面楚歌的旅遊業。

袁國勇指武漢官員瞞疫 爆料影片下架惹議

傳染病權威專家丶香港大學微生物學系講座教授袁國勇周一（27日）接受英國廣播公司（BBC）節目《BBC Panorama》專訪時透露，他早於1月12日發現深圳一個曾到武漢的家庭確診，意味著新冠病毒出現人傳人。

德國防疫 高風險區返國強制採檢

夏季旅遊季與地方爆發疫情導致新冠肺炎確診數攀升，民眾益感憂慮之際，德國衛生部長史巴恩（Jens Spahn）今天表示，將...

南韓新冠肺炎確診新增28例 境外感染占大宗

韓國中央防疫對策本部通報，截至今天凌晨零時，確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）新增28例，其中多...

疫情慘重！阿州教會幾乎淪陷 聯邦監獄百囚身亡

美國新冠肺炎疫情在各地不斷傳出大型群聚感染案例，沒有好轉的跡象；阿拉巴馬州一位神職人員說，他所在的浸信會一連多日舉辦信仰復興布道活動後，超過40名參與者確診感染新冠病毒；聯邦監獄管理局(BOP)25日也傳出，自疫情爆發以來，已有100名獄囚染疫身亡。

最大未知數：新冠疫苗效期仍是問號

根據新興科學以及公衛專家的說法，如果有任何一種最先進的新冠肺炎疫苗經證實安全有效，其對人體的保護效力可能只能維持幾個月或幾年，而無法持續終生。

越南確診例激增 峴港交通全面關閉15天

越南峴港幾天前出現4月以來的首例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診後，連日來至少出現14例確診。越南政府今起全...

染疫巴西總統自稱已康復 摘口罩與支持者玩自拍

巴西總統波索納洛今天在巴西利亞會見支持者時公開拿下口罩；短短數天前他稱自己戰勝2019冠狀病毒疾病（COVID-19），...

圖表看疫情／白宮國安顧問確診 美藥廠稱疫苗年底前推出

美國約翰霍普金斯大學新冠肺炎疫情統計數據顯示，截至台北時間28日9時，全球逾65萬死亡，確診病例超過1,639萬例。

日本新冠肺炎27日新增598例 機場18例

日本2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）昨天新增598例，其中東京都131例、愛知縣76例。3座國際機場檢...

全球疫苗免疫聯盟 考慮將新冠疫苗價格上限定為40美元

路透報導，「全球疫苗免疫聯盟」（GAVI）擬將可能的新冠病毒疫苗價格上限訂為每劑40美元。

圖表看疫情／白宮國安顧問歐布萊恩確診 世衛30日開會討論疫情

美國約翰霍普金斯大學新冠疫情統計數據顯示，截至台北時間28日5時，全球逾65萬死亡，確診病例超過1634萬例。

熱門新聞

獨家／公視震撼彈 總經理等三位高層宣布請辭

直播／新增5例境外移入 分別來自菲律賓、香港

泰國移工確診 在台工作地點接觸對象找到了

李眉蓁論文抄襲案 教育部怒了：大學不查處、扣招生名額

論文風波後最新民調曝端倪 沈富雄：民進黨在高雄不是穩拿

移工確診曝社區還有疫情隱憂 專家籲儘速做好三件事

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。