袁國勇指武漢官員瞞疫 爆料影片下架惹議

傳染病權威專家丶香港大學微生物學系講座教授袁國勇周一（27日）接受英國廣播公司（BBC）節目《BBC Panorama》專訪時透露，他早於1月12日發現深圳一個曾到武漢的家庭確診，意味著新冠病毒出現人傳人。

袁國勇在訪問中說：「我知道病毒傳播率有多快，我知道他們是從醫院感染的，我也知道病毒會隨著人搭乘航班傳播到千裡之外的城市。」報導指他即時通報中國有關部門，但當局不斷淡化疫情的嚴重性，並沒有向外公開情況。

1月18日，袁以中國國家衛生健康委員會高級專家組成員身份，和鐘南山一起前往武漢視察，他在訪問中稱看到華南海鮮市場已被清洗，什麼也看不到，「就像『犯罪現場』已被擾亂」（the crime scene was already disturbed），讓專家無法追尋導致人類感染病毒的動物宿主。

他又懷疑武漢官員掩藏區內有多宗病例，特別是醫護人員受感染，「當地官員本應立即上報信息，卻沒有容許這種工作進行」。

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言論多次「下架」

袁國勇是2003年全球首位確認薩斯（SARS）病原體為冠狀病毒的學者，有「抗疫英雄」之譽。

有關報導獲《太陽報》等多間英國傳媒轉載，但本來上傳於BBC YouTube官方頻道的影片突然改為私人性質無法觀看，引起外界猜測。

這已不是袁國勇言論首次「下架」。他今年3月曾在《明報》發表題為《大流行緣起武漢，十七年教訓盡忘》的文章，批評中國人吃野味的「陋習劣根」是病毒之源，遭親北京媒體點名批評，他其後道歉並收回文章，但撤稿當天接受深圳衛視及直新聞專訪時直言中國人未汲取薩斯（SARS）教訓，又指「開頭我們有的地方做得不好，我們要承認的，不要回避真實」。

袁國勇4月又曾批評港府輕視疫情，形容有些官員「不見棺材不流眼淚」（意指死到臨頭仍無危機感），他兩天後就「用詞過激」收回言論並致歉。

今年6月，袁國勇率領的研究團隊在國際醫學期刊《刺針》發表文章，推算湖北5900萬人口中有220萬人曾感染新冠，遠高於官方當時公布的6.8萬人，料當地多達97%感染者因無明顯病徵而沒被確診。有關研究遭中國官媒及香港建制派政客批評。

李澄欣/鄒宗翰（綜合報導）

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