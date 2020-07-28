最大未知數：新冠疫苗效期仍是問號

根據新興科學以及公衛專家的說法，如果有任何一種最先進的新冠肺炎疫苗經證實安全有效，其對人體的保護效力可能只能維持幾個月或幾年，而無法持續終生。

目前只有少數幾種疫苗能讓大多數人產生維持一輩子的免疫力，例如麻疹疫苗；感染麻疹病毒後，人體自然會終生免疫。

專家引述其他呼吸道病毒的相關經驗，以及關於抗體壽命的新資料，警告大家不應期望新冠肺炎疫苗效力也能這樣持久。

目前還不清楚的是，人體自然防禦能力能持續多久，以及能否預防再次感染，而這些資訊可以用來了解疫苗效力的持續期間。

為了填補與疫苗效力持續期間相關的知識差距，研究人員與疫苗開發者都在密切觀察與已康復患者免疫反應相關的新興科學，以及相關科學能如何應用在疫苗研發工作上；他們也在檢視先前已知的冠狀病毒，並利用針對其他病毒有效的疫苗科技。

疫苗研製者通常在涉及數百名患者的第二階段研究中，得知疫苗產生保護力的持續期間；這階段的研究可能需要數月或數年才能完成。

然而，為了盡快研發新冠肺炎疫苗，試驗階段遭到壓縮或結合，所以測試過程接近尾聲時，關於疫苗效力持續期間的資訊就比往常更少。

第一個新冠肺炎疫苗研究預期最快可能於今秋完成，但研究人員卻無法等到科學方面安排妥當，或至少能夠進一步了解的時候。

在確知疫苗效力持續期間之前，管理機構可能就會緊急批准。

國家衛生研究院(NIH)主任柯林斯(Francis Collins)說，新冠肺炎疫苗的測試時間只有幾個月，所以很難知道它的保護力能不能維持一年；但他說，康復後一年來都沒有再次感染的患者，就能證明疫苗的效力，至少能維持這麼久。

如果新冠肺炎疫苗每隔幾個月或每年就需要再次接種，製藥產業供應鏈可能面臨更大的壓力；由於預期研發中的疫苗安全有效，相關供應鏈已經在全球進行史無前例的擴張。