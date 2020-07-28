快訊

雨彈升級！18縣市豪雨大雨特報 嘉義達豪雨等級

我增5境外移入新冠肺炎 4例來自菲律賓、1例香港

聽新聞
test
0:00 / 0:00

最大未知數：新冠疫苗效期仍是問號

世界日報 / 編譯樊蕙／綜合27日電
美國國家衛生署與莫德納公司，研發的抗新冠病毒疫苗，在年底前可研發完成，27日宣布展開最大規模的新冠疫苗試驗行動，將有15萬人志願者參加接種實驗。圖為紐約的護士歐姆斯特17日志願接受接種試驗。(美聯社)
美國國家衛生署與莫德納公司，研發的抗新冠病毒疫苗，在年底前可研發完成，27日宣布展開最大規模的新冠疫苗試驗行動，將有15萬人志願者參加接種實驗。圖為紐約的護士歐姆斯特17日志願接受接種試驗。(美聯社)

根據新興科學以及公衛專家的說法，如果有任何一種最先進的新冠肺炎疫苗經證實安全有效，其對人體的保護效力可能只能維持幾個月或幾年，而無法持續終生。

目前只有少數幾種疫苗能讓大多數人產生維持一輩子的免疫力，例如麻疹疫苗；感染麻疹病毒後，人體自然會終生免疫。

專家引述其他呼吸道病毒的相關經驗，以及關於抗體壽命的新資料，警告大家不應期望新冠肺炎疫苗效力也能這樣持久。

目前還不清楚的是，人體自然防禦能力能持續多久，以及能否預防再次感染，而這些資訊可以用來了解疫苗效力的持續期間。

為了填補與疫苗效力持續期間相關的知識差距，研究人員與疫苗開發者都在密切觀察與已康復患者免疫反應相關的新興科學，以及相關科學能如何應用在疫苗研發工作上；他們也在檢視先前已知的冠狀病毒，並利用針對其他病毒有效的疫苗科技。

疫苗研製者通常在涉及數百名患者的第二階段研究中，得知疫苗產生保護力的持續期間；這階段的研究可能需要數月或數年才能完成。

然而，為了盡快研發新冠肺炎疫苗，試驗階段遭到壓縮或結合，所以測試過程接近尾聲時，關於疫苗效力持續期間的資訊就比往常更少。

第一個新冠肺炎疫苗研究預期最快可能於今秋完成，但研究人員卻無法等到科學方面安排妥當，或至少能夠進一步了解的時候。

在確知疫苗效力持續期間之前，管理機構可能就會緊急批准。

國家衛生研究院(NIH)主任柯林斯(Francis Collins)說，新冠肺炎疫苗的測試時間只有幾個月，所以很難知道它的保護力能不能維持一年；但他說，康復後一年來都沒有再次感染的患者，就能證明疫苗的效力，至少能維持這麼久。

如果新冠肺炎疫苗每隔幾個月或每年就需要再次接種，製藥產業供應鏈可能面臨更大的壓力；由於預期研發中的疫苗安全有效，相關供應鏈已經在全球進行史無前例的擴張。

新冠肺炎 COVID-19 疫苗

延伸閱讀

日本腦炎流行季 竹市第二劑完成率較往年低

馬斯克預告打造神秘工廠 未來醫院將能「列印」疫苗

MLB／擔心新冠肺炎 洛磯左投本季不打了

輝瑞與BioNTech宣布疫苗展開後期人體試驗 股價勁揚

相關新聞

西班牙疫情反彈！總理痛批英國隔離自西返國旅客14天

英國政府宣布25日晚間11時起，所有從西班牙入境的旅客都必須隔離檢疫14天後，西班牙正努力拯救其四面楚歌的旅遊業。

袁國勇指武漢官員瞞疫 爆料影片下架惹議

傳染病權威專家丶香港大學微生物學系講座教授袁國勇周一（27日）接受英國廣播公司（BBC）節目《BBC Panorama》專訪時透露，他早於1月12日發現深圳一個曾到武漢的家庭確診，意味著新冠病毒出現人傳人。

德國防疫 高風險區返國強制採檢

夏季旅遊季與地方爆發疫情導致新冠肺炎確診數攀升，民眾益感憂慮之際，德國衛生部長史巴恩（Jens Spahn）今天表示，將...

南韓新冠肺炎確診新增28例 境外感染占大宗

韓國中央防疫對策本部通報，截至今天凌晨零時，確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）新增28例，其中多...

疫情慘重！阿州教會幾乎淪陷 聯邦監獄百囚身亡

美國新冠肺炎疫情在各地不斷傳出大型群聚感染案例，沒有好轉的跡象；阿拉巴馬州一位神職人員說，他所在的浸信會一連多日舉辦信仰復興布道活動後，超過40名參與者確診感染新冠病毒；聯邦監獄管理局(BOP)25日也傳出，自疫情爆發以來，已有100名獄囚染疫身亡。

最大未知數：新冠疫苗效期仍是問號

根據新興科學以及公衛專家的說法，如果有任何一種最先進的新冠肺炎疫苗經證實安全有效，其對人體的保護效力可能只能維持幾個月或幾年，而無法持續終生。

越南確診例激增 峴港交通全面關閉15天

越南峴港幾天前出現4月以來的首例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診後，連日來至少出現14例確診。越南政府今起全...

染疫巴西總統自稱已康復 摘口罩與支持者玩自拍

巴西總統波索納洛今天在巴西利亞會見支持者時公開拿下口罩；短短數天前他稱自己戰勝2019冠狀病毒疾病（COVID-19），...

圖表看疫情／白宮國安顧問確診 美藥廠稱疫苗年底前推出

美國約翰霍普金斯大學新冠肺炎疫情統計數據顯示，截至台北時間28日9時，全球逾65萬死亡，確診病例超過1,639萬例。

日本新冠肺炎27日新增598例 機場18例

日本2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）昨天新增598例，其中東京都131例、愛知縣76例。3座國際機場檢...

全球疫苗免疫聯盟 考慮將新冠疫苗價格上限定為40美元

路透報導，「全球疫苗免疫聯盟」（GAVI）擬將可能的新冠病毒疫苗價格上限訂為每劑40美元。

圖表看疫情／白宮國安顧問歐布萊恩確診 世衛30日開會討論疫情

美國約翰霍普金斯大學新冠疫情統計數據顯示，截至台北時間28日5時，全球逾65萬死亡，確診病例超過1634萬例。

熱門新聞

獨家／公視震撼彈 總經理等三位高層宣布請辭

直播／新增5例境外移入 分別來自菲律賓、香港

泰國移工確診 在台工作地點接觸對象找到了

李眉蓁論文抄襲案 教育部怒了：大學不查處、扣招生名額

論文風波後最新民調曝端倪 沈富雄：民進黨在高雄不是穩拿

移工確診曝社區還有疫情隱憂 專家籲儘速做好三件事

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。