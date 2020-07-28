疫情慘重！阿州教會幾乎淪陷 聯邦監獄百囚身亡

美國新冠肺炎疫情在各地不斷傳出大型群聚感染案例，沒有好轉的跡象；阿拉巴馬州一位神職人員說，他所在的浸信會一連多日舉辦信仰復興布道活動後，超過40名參與者確診感染新冠病毒；聯邦監獄管理局(BOP)25日也傳出，自疫情爆發以來，已有100名獄囚染疫身亡。

阿州當地媒體AL.com網站引述馬歇爾郡(Marshall County)瓦利爾溪傳教士浸信會教堂(Warrior Creek Missionary Baptist Church)神職人員羅斯(Daryl Ross)的說法表示：「整個教會幾乎都已染疫。」

該教堂位於一個小型社區，羅斯表示，他自己和去教堂做禮拜的許多人，上周一連數日參加了有另一位神職人員嘉賓出席的一系列宗教活動後，都已確診。

據悉，在其中一名教會成員傳出染疫後，活動於24日中止；該名成員沒有出現症狀，只是在許多同事確診後受檢，才發現自己也確診。

羅斯也指出，在周末期間，更有數十人陸續生病；截至26日，有許多人出現發燒、頭痛、以及呼吸道症狀。

他說活動期間參與者在某種程度上保持社交距離，每天也有多個場次；參與活動的人都跟自己家人坐在一起，但都沒有被要求戴口罩。

另外，全美各地有122座聯邦體系監獄，約12萬9000名囚犯；聯邦監獄管理局(BOP)表示，確診感染新冠病毒的獄囚曾一度超過1萬人，有超過3萬5000人接受檢測。

BOP在官網上表示，為了減緩病毒傳播，已調整部分運作流程，包括隔離並篩檢新進獄囚，並暫停所有探訪活動。

另一起群聚感染事件是位於密州聖路易(St. Louis)的哈里斯-史托州立大學，那是一所傳統非裔大學，去年有1620名學生入學，今年夏季課程全部改為線上教學，所以校園裡只有少數學生與教職員工；但有多名雇員自5月起在校園工作，陸續發生染疫，而聖路易與周邊地區近期疫情一直十分嚴峻。