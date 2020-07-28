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本月第3宗！再一港人輸感染者血液

世界日報 / 香港新聞組／香港28日電

香港再有公院病人獲輸配新冠病毒感染者血液，屬本月第三宗。另外，社區爆發令多名醫護染疫，新增兩名分別屬威爾斯醫院和沙田醫院的護士初步確診，二人家人均早前確診，其中沙田醫院護士負責精神病人的外展工作，醫管局稱該護士探訪病人時有合適防護裝備。

明報報導，紅十字會輸血服務中心接獲一名確診病人通知，曾於7月12日到西九龍捐血中心捐血。何婉霞表示，確診者所捐血液被分成兩包血製品，其中一包血小板輸了給一名聯合醫院病人，該病人接受深喉唾液測試，結果呈陰性；另一包血漿則會回收。

此外，據報導，醫管局總行政經理何婉霞表示，一名威院內科護士初步確診，她在普通病房工作，毋須進入隔離病房，最後上班日為7月19日，隨後一周放假，她有家人確診，相信與醫院感染無關。沙田醫院一名精神社康護士也初步確診，他負責外展工作，最後上班日為7月24日，他有一名家人確診，他在外展探訪病人時有合適防護裝備，近期並無探確診者或家居隔離的人。

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