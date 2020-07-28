遼寧大連疫情快速擴散 5天蔓延5省市

遼寧大連一家海鮮加工廠員工22日傳出確診新冠肺炎，疫情快速擴散，5天內感染鏈橫跨遼寧、吉林、黑龍江、福建、北京等5個省市。僅福建福州，由大連移入的無症狀感染者便接觸逾千人。

根據遼寧省衛生健康委員會官網資料，自22日起，當地累計新增本土2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診病例達45例。

中國官媒央視網統計，大連這波疫情5天內已擴散至遼寧鐵嶺、鞍山市、吉林四平、長春、白城市、黑龍江鶴崗、綏化市、福建福州市、北京市等5地9個城市。這也令北京在新發地疫情趨穩後，再度出現本土疫情。

另外，福建省人民醫院在25日晚間10時48分，透過網路通報1例大連市輸入的無症狀感染者。據福州市衛健委昨天深夜通報，這起病例的接觸者超過千人，截至27日深夜11時，共對1495人採樣核酸檢測，其中604人檢測結果為陰性，其餘正在檢測。

據人民網，大連市政府新聞辦上午召開疫情防控記者會。其中提到，當地確診的44例本土病例中，39例為普通型，4例為輕型，1例為重型。其中，大連凱洋海鮮公司員工及家屬32例，大連凱洋海鮮公司員工及家屬的密切接觸者4例，大連灣街道居民8例。

報導稱，當地所有確診患者均在大連市第六人民醫院集中隔離治療，目前皆病情穩定。

針對嚴峻的疫情，大連市統籌推進新冠肺炎（COVID-19）疫情防控和經濟社會發展工作指揮部26日午間宣布，在全市展開病毒核酸檢測。

大連市衛生健康委副主任趙連今天則在記者會上表示，截至7月27日午夜12時，當地累計完成採樣296萬份核酸檢測。

大連市人民政府新聞辦公室上午也在官方微博宣布，根據大連市統籌推進新冠肺炎疫情防控和經濟社會發展工作指揮部會議精神，結合大連市當前疫情防控工作實際，決定自即日起停止餐飲服務經營單位聚集性就餐活動。